Памятник Суворову установили в селе Кистыш

Памятник великому полководцу Александру Суворову установили в селе Кистыш. Он нашел свое место напротив музея, посвященного боевому пути легендарного полководца и его пребыванию на Суздальской земле. Торжественно монумент планируют открыть в день смерти генералиссимуса, 18 мая. Сегодня же произойдет передача памятника от Российского военно-исторического общества Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Суворова».

— Памятник Александру Суворову установили 8-9 ноября. Но мы пока не будем торжественно его открывать. Просто состоится передача монумента, после чего мы его закроем и работы продолжатся, — пояснил «Призыву» председатель правления Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Суворова» Василий Верещак , — К 18 мая нам предстоит еще благоустроить сквер и отремонтировать подходы к музею. А в следующем году мы обязательно откроем памятник.

Кистыш считается родовым имением Суворовых.

В перспективе инициативная группа планирует воссоздать в Суздальском районе архитектурно-исторический комплекс Великого Русского полководца. Кистыш считается родовым имением Суворовых. За заслуги перед царём и Отечеством село было подарено Петром I деду Александра Суворова — генеральному писарю Лейб-гвардии Семеновского и Преображенского полков Ивану Григорьевичу Суворову. Его сын Василий Иванович — отец будущего полководца в 1705 году построил деревянный храм во имя святителя Василия Великого. Со временем церковь обветшала.

В 1780 году в память об усопшем отце Александр Васильевич начал строительство нового каменного храма. Оно было завершено через 11 лет. В 1928 году храм был закрыт и со временем частично разрушен. В июле 2011 года инициативная группа получила благословение митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия и приступила к восстановлению разрушенной святыни.

Весь комплекс будет включать в себя Храм святителя Василия Великого и создаваемый там же музей Александра Суворова, святой источник, пруд, обустроенную территорию с парковыми зонами, лагерь кадетов для проведения военно-патриотических, спортивных сборов кадетов, суворовцев, военнослужащих Вооруженных Сил России.

Ранее «Призыв» сообщал, что Министерство обороны отписало Владимирской епархии здание церкви, которое целый век использовалось под нужды армии.

Полина Тарбеева

Фото: suvorovkistysh.ru