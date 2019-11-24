Остановки по пути междугородних автобусов собираются убрать

Остановок для пассажиров пригородных и междугородних рейсов станет меньше. Сейчас автобусы часто забирают пассажиров не только на вокзале, но и по пути следования в пределах города. Людям это удобно: незачем ехать на вокзал, если можно сесть в транспорт ближе. Новый руководитель госпредприятия «Владимирский автовокзал» Павел Левин считает, что такие остановки, часто стихийные, небезопасны для пассажиров. Но речь он, в первую очередь, ведёт всё же, исходя из экономических соображений.

С одобрения областного департамента транспорта и дорожного хозяйства, сейчас готовится список остановок, подлежащих ликвидации.

Павел Левин, и.о. директора «Владимирский автовокзал»:

Просто стихийно выросло число остановок по городам, не только по Владимиру. Также в черте города Коврова, Мурома.

Есть такие примеры, как, например, в Юрьев-Польском, перевозчики мимо вокзала проезжают. Надо работать с муниципальными образованиями о понуждении их, чтобы все было в рамках закона.

Это ведь не просто наша «хотелка».

Нелегальные остановки плодят нелегальных перевозчиков, считает начальник вокзала. Они «бомбят», ориентируясь на те места, где скапливаются пассажиры. К примеру, автобусов, следующих по маршруту «Владимир-Мордыш», больше всего народу ждёт на Суздальском проспекте, у Химзавода и у «Глобуса», а отнюдь не на вокзале. И это совершенно понятно: езда на вокзал ведёт к дополнительным тратам и потере времени. Зачем из Доброго тянуться на вокзал, чтобы потом снова следовать к нужному пункту через Доброе? Но логику вокзальных руководителей диктует своя выгода, а не удобство пассажиров.

Многие маршруты будут работать по системе «вокзал-вокзал», на других оставят максимум одну остановку в пределах города, сообщил Павел Левин. Областные власти также считают, что эти меры повысят безопасность пассажиров. Но очевидно, что люди вряд ли скажут «спасибо» за такую заботу о них. Вообще, прежде чем заикаться о безопасности, нужно привести статистику — есть ли примеры того, как именно наличие дополнительных остановок провоцирует угрозу жизни и здоровья, к примеру, владимирцев? А что касается «бомбил», то это компетенция надзорных и налоговых органов – пусть они лучше работают, только и всего.



Ранее «Призыв» сообщал, что госпредприятие «Владимирский автовокзал» разработало некую стратегию развития. Подробности о ней мало. Известно только об уже завершенных мероприятиях, как то: ликвидация собственной автоколонны и закрытие сети кафе на вокзале.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»