ОРВИ у детей: лечение и бесплатная профилактика

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1. Сезон ОРВИ в самом разгаре
До наступления зимы остается меньше месяца. Владимирцы начинают запасаться теплыми вещами, но от вирусов одежда, к сожалению, не спасает. На прошлой неделе в городские лечебницы с признаками ОРВИ обратились 3,5 тысячи пациентов, среди них более 1,5 тысяч детей. Показатель заболеваемости на территории Владимира составил 97 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 2,3%, сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области. О том, как следует лечить ОРВИ у детей, в каких случаях можно обойтись без противовирусных препаратов и как правильно проводить вакцинацию от гриппа, «Призыву» рассказала терапевт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Изабелла Ивкова.
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Что назначают при ОРВИ
Все владимирские поликлиники живут по стандартам Минздрава. Если у пациента подозрение на ОРВИ, то в подавляющем большинстве ему выпишут противовирусные, но это необязательно.
— Совсем недавно я обращалась с сыном к педиатру 1 поликлиники. Ребенок кашлял, были сопли и небольшая температура, из носа шла кровь иногда. И к моему удивлению врач нам прописал только спрей в горло, таблетки от кашля и для укрепления сосудов. И мы таким образом за неделю вылечились, — рассказала Ирина Новиков, мама двоих детей.
Если педиатр считает, что дополнительная лекарственная нагрузка не нужна ребёнку, и он сам может справиться с болезнью, препараты не выписываются. Переболев, он сформирует естественный иммунитет без всякой терапии.
— Потом надо понимать, что эти лекарства недешевые, — говорит Изабелла Ивкова. — В этом случае назначается симптоматическое лечение, то есть капли в нос, полоскание, леденцы для горла, отхаркивающие средства, жаропонижающие. И каждая мама примерно знает, как протекает ОРЗ или ОРВИ у её ребенка.
План лечения врач-педиатр обсуждает с родителями. Нужно прислушиваться к друг другу. Если ребёнок тяжело переносит простудные заболевания, у него часто возникают осложнения в виде синуситов, бронхитов, то противовирусное необходимо, считают специалисты.
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Как влияют на иммунитет ребенка противовирусные?
К противовирусным средствам у мам отношение противоречивое. Половина женщин уверены, что давать ребенку лекарство, в чье название входит «ферон» — категорически нельзя. Препарат якобы испортит иммунитет, сделает его слабым. Но у медиков своё профессиональное мнение. Например, Изабелла Ивкова советует мамам больше слушать своего педиатра, а не мнение из Интернета.
— Есть истинные противовирусные препараты. Чаще всего их назначают против гриппа, например, лекарственное средство римантадин. Но есть ещё индукторы интерферона. При них идёт стимуляция противовирусного иммунитета. Если эти препараты, в инструкции которых прописано: «лечение ОРВИ», и Минздрав их разрешает, их врачи назначают, то они не иммуномодуляторы.
Но если у болезни легкое течение, лучше обойтись собственными силами, говорит медик. Организм тренируется, вырабатывает собственные защитные антитела.
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Как долго протекает ОРВИ?
ОРВИ у детей протекает обычно 3-5 дней, также как у взрослых. Его можно лечить дома, даже не обращаясь к врачу, если течение болезни легкое. Но если ОРВИ затянулось, держится температура больше 37 градусов, это значит, что присоединилась бактериальная инфекция. Тут затягивать с медикаментозным лечением нельзя, могут возникнуть осложнения в виде гайморита, тяжелого бронхита, пневмонии, менингита.
— Есть такая пословица: без лечения ОРВИ лечится неделю, а с лечением 7 дней. Логика в этом есть. Если организм крепкий, здоровый, то справится сам. Если у ребёнок тяжелый с сопутствующими заболеваниями, например, астмой, то ему сразу же назначат противовирусную терапию, – подчеркивает Изабелла Анатольевна.
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Профилактика в детских садах и школах
Первое и самое главное в профилактике — не допускать в образовательные учреждения больных детей. Насморк, скорее всего, это уже вирусная инфекция. Если ребёнок заболел, находясь в школе или садике, его надо вывести, настаивают медики. Позвонить родителям, чтобы ребенка отвели к врачу. В период эпидемий учебные кабинеты и группы должны часто проветриваться, важно проводить влажную уборку с дезсредствами. Обработка идет всех поверхностей: столы, игрушки, указки. Мытье рук должно быть частое, в том числе у самих педагогов.
— Дома можно использовать чеснок. Только его необходимо постоянно резать, потому что фитонциды быстро выветриваются, — советует врач.
В осенне-зимнее время питание в образовательных учреждениях должно быть максимально витаминизированным. Это поможет детскому организму противостоять вирусным инфекциям. А ещё педагоги должны знать, что в это время детей нельзя переутомлять. Уроки и физические нагрузки должны быть в облегченном виде, уверены медики.
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Поможет ли физиолечение?
Если ребенок часто болеет, то все бесплатные программы оздоровления ему доступны. Без внимания ни малыш, ни подросток остаться не должны. Пройти курс физиолечения (в том числе посещение соляной пещеры) может каждый маленький пациент, перенесший тяжелые простудные заболевания. При каждой детской поликлинике должны работать профильные специалисты. Направление к ним выписывает педиатр.
—Задача в чем – достучаться до педиатра, найти контакт, — говорит Изабелла Анатольевна. — В ОДКБ есть замечательный детский иммунолог, лечащий врач может выписать к нему направление. Она разбирается в причинах болезни и направляет к разным специалистам. Единственное, что теперь везде есть запись. Если же пациенту срочно нужна помощь, его, через заведующую, могут поставить вне очереди.
Уже доказано, что физиолечение имеет действенный эффект. Но при условии, что в семье также ведут здоровый образ жизни. Родители создают для ребенка комфортную среду, исключают аллергены, табачный дым.
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Санаторно-курортное лечение
Вот уже не первый год на базе первой детской поликлиники во Владимире работает санаторий для часто болеющих детей. Сюда принимают ребят от четырех до десяти лет, которые перенесли бронхолегочные заболевания. Восстановительное лечение длится от двух до трех недель, и оно абсолютно бесплатное.Отделение рассчитано на 75 мест. Работает в круглосуточном режиме. Школьники занимаются с педагогами, поэтому отрыва от учебы нет.
Санаторий оборудован изоляторами для больных детей, есть ингаляторий, фитобар, физиокабинеты. Для лечения и реабилитации используют велотренажер, массажное кресло, дефибриллятор, аппарат для трансцеребральной импульсной электротерапии (электросон), аппарат для локального и общего ультрафиолетового облучения, пневмотахометры, кислородный коктейлер, гимнастические стенки, батут. Кроме того, есть «жемчужная» ванна и ванна «Гольфстрим» с гидромассажем. Подробная памятка для родителей, график заезда, а также список документов, необходимый для прохождения лечения ребенка в санатории есть на сайте медучреждения.
— Я обратилась к участковому педиатру и сказала, что мне надо детей пристроить в санаторий. Весной у них начинаются аллергические обострения. Риниты всякие. Этот санаторий как раз для аллергиков, астматиков. Наш лечащий врач сказала нам прийти ближе к Новому году, – говорит многодетная мама Юлия.
Адрес санатория: Стрелецкая ул., 29-В,телефон старшей медсестры: (4922) 32-48-04
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Как протекает ОРВИ у детей, привитых от гриппа?
Привитые дети не болеют вовсе или болеют легко и без осложнений, которые являются по сути страшнее, чем сам грипп, констатируют медики. Тем не менее от противогриппозных прививок владимирцы отказываются массово. Сами не прививаются и детям запрещают. Многие боятся вакцинации. Ведь это серьезное вмешательство в организм.
— Но главное всё сделать правильно. Не на ходу, не на бегу, — говорит Изабелла Ивкова. — У каждого пациента перед прививкой нужно собрать анамнез. Удостовериться, что противопоказаний нет. Тогда никаких осложнений не будет. Например, если у ребёнка красное горло, то это уже медотвод.
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Здоровье ребёнка – ответственность родителей и врача
Здоровье ребенка для родителей, пожалуй, самое главное в жизни. Поэтому очень важно выстроить с педиатром доверительные отношения, начиная с самого рождения малыша.Ведь это его лечащий врач до самого взросления. Остальные специалисты – лишь консультанты. Если вас не устраивает педиатр, не надо с ним скандалить! Нужно просто подойти к заведующей поликлиникой, объяснить ситуацию, что нет взаимодействия с медиком. В таком случае ребенку должны предложить другого врача, с которым родители смогут сотрудничать. Даже звонить ему на личный номер, говорят в больницах.
Татьяна Данилова
Заглавное фото: demerdji.crimeabest.ru
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