ОРВИ у детей: лечение и бесплатная профилактика

Все владимирские поликлиники живут по стандартам Минздрава. Если у пациента подозрение на ОРВИ, то в подавляющем большинстве ему выпишут противовирусные, но это необязательно.

— Совсем недавно я обращалась с сыном к педиатру 1 поликлиники. Ребенок кашлял, были сопли и небольшая температура, из носа шла кровь иногда. И к моему удивлению врач нам прописал только спрей в горло, таблетки от кашля и для укрепления сосудов. И мы таким образом за неделю вылечились, — рассказала Ирина Новиков, мама двоих детей.

Если педиатр считает, что дополнительная лекарственная нагрузка не нужна ребёнку, и он сам может справиться с болезнью, препараты не выписываются. Переболев, он сформирует естественный иммунитет без всякой терапии.

— Потом надо понимать, что эти лекарства недешевые, — говорит Изабелла Ивкова. — В этом случае назначается симптоматическое лечение, то есть капли в нос, полоскание, леденцы для горла, отхаркивающие средства, жаропонижающие. И каждая мама примерно знает, как протекает ОРЗ или ОРВИ у её ребенка.

План лечения врач-педиатр обсуждает с родителями. Нужно прислушиваться к друг другу. Если ребёнок тяжело переносит простудные заболевания, у него часто возникают осложнения в виде синуситов, бронхитов, то противовирусное необходимо, считают специалисты.