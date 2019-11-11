Опубликованы номера телефонов для жалоб на такси

Роспотребнадзор начал прием жалоб на работу такси. Обращения жителей Владимирской области будут приниматься с сегодняшнего дня и по 25 ноября по телефону «горячей линии» : 8-800-200-05-45 или 8 (4922) 45-10-70 с 10.00-17.15 часов в будние дни. В пятницу время работы «горячей линии» — с 10.00 до 16.00. По данным регионального управления Роспотребнадзора, ранее в рамках «горячей линии» по услугам такси было проведено более 2 тысяч консультаций по вопросам, связанным с автоперевозками и правами пассажира.

Населению оказывалась помощь в составлении претензионных и исковых заявлений.

В ведомстве обращают внимание на то, что операторы Единого консультационного центра осуществляют круглосуточный прием звонков по телефону: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Ранее «Призыв» сообщал, что число ДТП с участием такси только во Владимире выросло почти в два раза. Компании, которые годами работали на улицах города, практически все ушли с рынка таксомоторных перевозок. Им на смену приходят сервисы онлайн-заказов. Только вот зачастую качество их услуг вызывает большую тревогу.

Ольга Ефремова

Фото: gazeta19.ru