Опубликована обновленная схема вывоза мусора

До старта мусорной реформы во Владимирской области осталось полтора месяца, а территориальную схему обращения с отходами еще не утвердили. Обновленный вариант опубликовали на сайте регионального департамента природопользования. Любопытствующим и заинтересованным предлагают высказаться на тему работы свалок, маршрутов мусоровывозящих компаний и развития отрасли, в частности, по строительству мусоросортировочных комплексов. Причем, отклик от населения обязателен. Иначе и схема не будет принята. Крайний срок — 30 декабря.

Тариф во Владимире и Коврове до сих пор неизвестен.

Любопытно, что департамент цен и тарифов уже утвердил тарифы для двух региональных операторов, которые начнут действовать 1 декабря текущего года. Жители 10 районов области начнут платить за вывоз отходов с человека, а не с квадратного метра, как сейчас. Об этом «Призыв» сообщал здесь. Интересно, что во Владимире и Коврове вообще пока неизвестны ни регоператор, ни тариф. После первой неудачной попытки проведения конкурса на выбор оператора уже прошел месяц.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимир получил порцию критики в свой адрес по качеству вывоза мусора. Жители многоквартирных домов жалуются на мусорные завалы, которые образуются из-за нехватки контейнеров.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»