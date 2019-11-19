Опоры ЛЭП перенесли со скандальной дороги в Гороховецком районе

Опоры линии электропередачи, которые заасфальтировали прямо на дороге в Гороховецком районе, перенесли. Трасса в окрестностях деревни Заозерье, ставшая знаменитой на всю страну после публикации в Интернете, преобразилась. При этом, как говорят энергетики, изначально окончательный этап работ в районе охранной зоны ЛЭП не был с ними согласован. В результате конструкции оказались прямо на проезжей части.

— Работы по асфальтированию дороги в охранной зоне ЛЭП были произведены без согласования с электросетевой организацией. При этом на данном участке дороги возникла опасность для участников дорожного движения, — пояснил «Призыву» представитель пресс-службы компании, — Компанией «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» было принято решение оперативно провести работы по переустройству опор.

На данный момент дорога еще не сдана в эксплуатацию, говорят местные власти.

По словам представителя районной администрации, работы планируют завершить 2 декабря. Трассу откроют, но при условии, что не будет выявлено недочетов. Но уже сегодня на проезжей части можно встретить автомобилистов. Один из них и снял ролик, который прогремел на всю страну.

— Возможно, мы не установили достаточное количество аншлагов. Поэтому люди и поехали по дороге, которая находится в стадии ремонта, — пояснил «Призыву» и.о. первого заместителя главы администрации Гороховецкого района Сергей Сененко, — По новой дороге до дома людям добираться 4 км. Есть альтернативный вариант, но он длиннее почти в два раза. Раньше эта дорога была грунтовой. Мы ее решили сделать основательно.

По словам Сергея Сененко, на новую дорогу потратили больше ста миллионов рублей. Опоры ЛЭП стояли вдоль накатанного полотна ранее. Но при проектировке трассу пришлось сдвинуть. Бетонные конструкции оказались посреди твердого покрытия. Почему сначала дорогу закатали в асфальт, а потом только перенесли опоры ЛЭП, сейчас главный вопрос.

Работы на дороге выполняло «Дорожно-строительное управление №3».

И судя по всему, руководителям государственного унитарного предприятия придется ответить него. После скандала на дороге, администрация Владимирской области начала служебную проверку, а губернатор на своей официальной странице в «ВКонтакте» потребовал уволить директора филиала ГУП «ДСУ-3» «Вязниковское ДРСУ» и отстранить от должности на время проведения служебной проверки гендиректора «ДСУ-3».

Столб в Гороховецком районе — не единственный казус на дорогах региона. Так ранее «Призыв» сообщал о странном тротуаре, который потрясает воображение жителей Покрова.

Полина Тарбеева

Фото: pdmnews.ru

Видео: rusvesna donbass