ООО «Респект» не включено в реестр недобросовестных поставщиков

В адрес Владимирского УФАС России от ФКУЗ «МСЧ МВД России по Владимирской области» поступило заявление о включении информации об ООО «Респект» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на поставку материальных запасов – дезинфицирующие средства на 2021 год для нужд ФКУЗ «МСЧ МВД России по Владимирской области.

Заявление было рассмотрено по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках возбужденного дела.

По результатам рассмотрения, Комиссии Владимирского УФАС России, оценив представленные доказательства, приняла решение об отказе во включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об ООО «Респект».