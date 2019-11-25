ООО «Компания оценки и права» не включена в реестр недобросовестных поставщиков

В адрес Владимирского УФАС России от Управления муниципальным имуществом г. Владимира поступило заявление о включении информации об ООО «Компания оценки и права» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества, находящегося в муниципальной собственности г. Владимира.

Заявление было рассмотрено по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках возбужденного дела.

По результатам рассмотрения, Комиссии Владимирского УФАС России, оценив представленные доказательства, приняла решение об отказе во включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об ООО «Компания оценки и права».