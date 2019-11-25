ООО «Гелиос» не включено в реестр недобросовестных поставщиков

В адрес Владимирского УФАС России от МКУ Муромского района «УЖКХ, инфраструктуры и социальной политики Муромского района» поступило заявление о включении информации об ООО «Гелиос» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонта крыльца здания администрации Муромского района на пл. Крестьянина, д. 6 в г. Муроме.

Заявление было рассмотрено по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках возбужденного дела.

По результатам рассмотрения, Комиссии Владимирского УФАС России, оценив представленные доказательства, приняла решение об отказе во включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об ООО «Гелиос».