Онкологов для районов готовят со студенческой скамьи

До конца 2024 года во Владимирской области планируется открыть семь центров помощи онкобольным. Основная проблема сейчас — поиск кадров для этих учреждений. По словам главного врача региона Алексея Мозалева, дефицит онкологов наблюдается во многих районах. Медучреждения готовы предложить неплохие условия. К примеру, есть вакансия в Ковровской районной больнице. Зарплату специалисту предлагают от 30 тысяч рублей (до вычета налогов). Также из привилегий — компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и служебное жилье. Требуемый опыт работы от 1 года.

Чтобы закрыть кадровый вопрос для будущих специализированных центров в районах, онкологов сейчас готовят чуть ли не со студенческой скамьи.

Алексей Мозалев, директор департамента администрации Владимирской области:

Я на связи с руководителями этих учреждений. Они подают соответствующие заявки в центр по привлечению их на территорию области.

Помимо этого у нас существует ряд программ подготовки школьников для медицинских вузов, которые целенаправленно обучаются, и они направляются по тем специальностям, в которых нуждается район.

У нас сейчас обучается ряд врачей-онкологов, которые придут работать в центры онкологической помощи.

Тем временем в областном онкодиспансере во Владимире совершенно иная ситуация.

Проблем с кадрами, по словам главврача, здесь не существует. Чтобы устроиться сюда работать, необходимо пройти конкурс. Видимо, дело в хороших условиях работы: областной онкодиспансер оснастят почти на 300 миллионов рублей.

Впрочем, на официальном сайте медучреждения в разделе вакансий всё-таки есть объявление. Требуется врач-онколог (химиотерапевт). Платить ему обещают от 50 тысяч рублей.

— У нас конкурс в диспансер, потому что работать у нас интересно. Люди испытывают повышенный интерес и желание. И мы не всех подряд берем сюда на работу. Но, учитывая то количество операций, которые проводятся, объемы, они свою зарплату полностью отрабатывают, — подчеркнул Андрей Зирин, главный врач областного онкодиспансера.

Ранее «Призыв» сообщал, что новый корпус Владимирского базового медицинского колледжа на улице Диктора Левитана могут сдать в конце следующего года.

Татьяна Данилова



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