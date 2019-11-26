Онкодиспансер оснастят почти на 300 миллионов рублей

В областном онкодиспансере собираются увеличить поток пациентов. Ежегодно за помощью сюда обращаются более 80 тысяч человек, пролечивается в стационаре около 9 тысяч. Возможно, уже в следующем году их число вырастет благодаря улучшению функционала лечебницы. В медучреждение уже поступило и работает новое оборудование общей стоимостью более 200 миллионов рублей.

Как расходовались федеральные деньги в рамках нацпроекта «Здравоохранение», рассказал главврач онкодиспансера Андрей Зирин. Для журналистов он провел экскурсию по основным блокам, включая операционные и отделение реанимации. По его словам, новый хирургический корпус не был достаточно оборудован. Теперь сюда закуплены эндовидеоскопические комплексы. Они необходимы для проведения лапароскопических операций на лор-органах, брюшной полости, а также органах малого таза.

Новое операционного оборудование позволит удалять опухоли не полостным методом, а через небольшие отверстия. Процесс будет отражаться на экране.

Андрей Зирин, главный врач областного онкодиспансера: