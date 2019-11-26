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Онкодиспансер оснастят почти на 300 миллионов рублей

Новое оборудование повысит качество помощи больным

В областном онкодиспансере собираются увеличить поток пациентов. Ежегодно за помощью сюда обращаются более 80 тысяч человек, пролечивается в стационаре около 9 тысяч. Возможно, уже в следующем году их число вырастет благодаря улучшению функционала лечебницы. В медучреждение уже поступило и работает новое оборудование общей стоимостью более 200 миллионов рублей.

Как расходовались федеральные деньги в рамках нацпроекта «Здравоохранение», рассказал главврач онкодиспансера Андрей Зирин. Для журналистов он провел экскурсию по основным блокам, включая операционные и отделение реанимации. По его словам, новый хирургический корпус не был достаточно оборудован. Теперь сюда закуплены эндовидеоскопические комплексы. Они необходимы для проведения лапароскопических операций на лор-органах, брюшной полости, а также органах малого таза.

Новое операционного оборудование позволит удалять опухоли не полостным методом, а через небольшие отверстия. Процесс будет отражаться на экране.

Андрей Зирин, главный врач областного онкодиспансера:

  • Бурно развивались лапароскопические и эндоскопические операции. И того оборудования, тех стоек, на которых мы работали, нам катастрофически не хватало.
  • Для нас было важно укрепить это звено, для того чтобы увеличить именно пропускную способность наших операционных, стационарных коек. Что мы теперь сможем сделать.
  • Количество операций теперь будет расти. Сроки пребывания у нас уже значительно снизились, и пропускная способность диспансера увеличится.
  • Не хватало у нас специального оборудования для лечения опухолей кожи. Мы приобрели рентгенотерапевтический аппарат. И важно, что мы усилили нашу эндоскопическую службу. Мы получили такое оборудование, о котором раньше приходилось только мечтать.
  • Если мы будем вовремя проходить диспансеризацию, профосмотры, обращать внимание на какой-то появившийся дискомфорт и вовремя обращаться к врачу, то именно это оборудование позволит на ранних стадиях диагностировать онкологический процесс.

Вся приобретенная техника отвечает современному уровню визуализации. Например, врачи, не выходя из ординаторской, могут следить за всеми пациентами одновременно. В их кабинете установлена единая информационная система. На экране высвечиваются данные о состоянии всех пациентов: их давление, сердечный ритм, уровень тревожности.

В другие регионы, по словам Андрея Зирина, своих пациентов они направляют крайне редко. Например, больных, которым требовались молекулярно-генетические исследования. Так было прежде. В декабре онкодиспансер получит свою молекулярно-генетическую лабораторию. И в начале 2020 года здесь уже будут проводиться такие исследования.

Особая гордость лечебницы – новые аппараты для наркоза. В нём есть все режимы искусственной вентиляции. Это позволит проводить процедуру ингаляционной анестезии безопасно. К слову, ежедневно на операционный стол ложатся пациенты старше 70 и даже 90 лет.

Марина Иванова, заведующая реанимационным отделением областного онкодиспансера:

  • Здесь у нас находятся аппараты искусственной вентиляции. Эти аппараты нам необходимы для того, чтобы проводить продленную искусственную вентиляцию после операций.
  • Поскольку ежедневно в отделение поступает до 8 человек после больших комбинированных операций, которые сразу не могут восстановить свою дыхательную систему. Аппараты им помогают.
  • У них есть интересный режим – адаптивная вентиляция. При задании параметров для пациентов сам аппарат его выводит с искусственной вентиляции на спонтанное нормальное дыхание.
  • Есть высокочастотный аппарат. Тоже приобрели его по программе для торакальной хирургии, где тяжелые операции на трахее и бронхах.

До конца года в онкодиспансер поступит очередная партия нового оборудования на сумму 90 миллионов рублей. На эти средства здесь установят ангиограф, комплекс для диагностики сосудов и проведения операций. На этом финансирование не закончится. В следующем году на оборудование учреждения будет потрачено ещё порядка 500 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области начали открываться центры амбулаторной помощи онкобольным. Один из первых заработал в Гусь-Хрустальном.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»

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