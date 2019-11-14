Около миллиона рублей потратят на новогодние украшения во Владимире

Разноцветные светящиеся шарики и звезды стали появляться на столбах и деревьях Владимира. Новогодние украшения уже заметили на улицах Мира, Горького, Большой Московской и на проспекте Ленина. По плану управления наружной рекламы в течение месяца город засияет по-праздничному. Около миллиона рублей из бюджета потратят на украшения деревьев и столбов в скверах и на магистральных улицах. Соответствующие контракты уже разыграны на торгах, подрядчики определены.



Так, на Соборной площади на ели, липы и березы повесят почти 300 снежинок, на Садовой площади – 100 таких же украшений, на площади Ленина – 153 звездочки и колокольчика. В Молодежном сквере на ели водрузят светящиеся полярные звезды. Их будет 30 штук. Здесь же фонарные столбы украсят световыми гирляндами. Такие же появятся на пешеходной улице на Спасской и Георгиевской, а также на Красносельском пруду.

Новогодние гирлянды уже начали развешивать.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире в ближайшее время начнут украшать центр для проведения рождественской ярмарки. Даже домик Деда Мороза, за который так переживали жители Владимира, вернут на место.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»