Огонь ваших конфликтов погасят медиаторы

Когда в семье согласья нет, когда пациенту трудно найти общий язык с врачом и системой, когда между партнерами в бизнесе разгорается конфликт, и дело идет к суду, то имеет смысл обратиться к медиатору. Наш эксперт – медиатор автономной некоммерческой организации «Семья» Светлана Юрьевна Неплох расскажет, кто такие медиаторы, и как они помогают людям.

Медиация – дело добровольное

Медиация — официальная процедура, регулируется федеральным законом. Главная задача специалиста в этой области — создать условия сторонам, при которых те находят приемлемое для себя решение и оформляют это соглашением. Если это досудебная медиация, то соглашение может быть гражданско-правовым договором между сторонами, а в случае его неисполнения стороны пойдут в суд.

С 25 октября 2019 года нотариусам дали право заверять медиативное соглашение. И оно имеет силу исполнительного производства.

В случае неисполнения одной из сторон условий соглашения, другая сторона вправе обратиться к приставам. Если это судебная медиация, то стороны, подписавшие соглашение у медиатора, обращаются в суд с просьбой утвердить документ в качестве мировой.

Первый и основной принцип медиации – конфиденциальность: все, с чем пришли стороны к медиатору, никогда не разглашается. Второй принцип — добровольность. Ни одну сторону нельзя принудить к участию в медиации. Выйти из процесса на любом этапе или продолжать медиацию — личное дело каждого участника и даже медиатора.

Если не получилось заключить соглашение, а такое тоже бывает, все равно накал страстей снижается. Стороны сели за стол переговоров, наконец-то услышали друг друга, начали понимать чаяния и интересы. Даже если дело доходит до суда, они уже иначе относятся друг к другу.

Попасть на прием к медиатору можно:

по рекомендации суда, органов опеки, уполномоченного по правам ребенка;

по собственной инициативе;

на сайте каждого суда есть список медиаторов.

Светлана Неплох работает не только практикующим профессиональным медиатором в течение 6 лет, но и является тренером медиаторов, готовит новые кадры. Да, профессия медиатор востребована! Обучаться могут лица, достигшие 25-летнего возраста, без судимости. Часто в медиаторы приходят юристы, психологи, учителя. Программа базового курса обучения – 120 часов на базе высшего образования.

Семейная медиация: сесть за стол переговоров

К медиатору обращают разными вопросами. Очень востребована семейная медиация, где обсуждается порядок общения с детьми при разводе, а также алименты, раздел имущества, общения дедушек и бабушек с детьми (обычно это тоже большая проблема, когда родители расходятся).

Часто родители обращаются, чтобы разрешить конфликты с несовершеннолетними детьми. Трудно найти язык с подростком в определенном возрасте. Медиация очень хорошо работает в таких случаях. Подросток привык, что на него кричат, им недовольны, что он все время что-то делает не так. И вдруг у него возникает понимание, что в конфликте он равноправная сторона. И имеет право говорить и быть услышанным своими родителями, а также выдвигать им встречные предложения. Когда рождается медиативное соглашение, то оно потом выполняется практически в 90% случаях.

— И вот вам пример: родители развелись, мама перестала справляться с сыном-подростком, который стал поздно приходить, грубить, от него нередко пахло алкоголем. С родителем у подростка контактов не было, — вспоминает Светлана Неплох. — После нескольких медиативных сессий, когда родители и ребенок сели за стол переговоров, они услышали друг друга. Родители осознали, что у сына есть свое мнение, что не нужно его сильно опекать, и он имеет право на взрослые вещи. Подросток смог эмоционально высказаться. И все вместе пришли к разумному решению. Подросток взял на себя обязательства: когда он будет приходить домой, что делать по дому, что будет, если не выполнит. Родители тоже взяли на себя определенные обязательства.

Например, некоторым родителям трудно взять на себя обязательство не напоминать подростку каждые пять минут о том, что он должен что-то сделать. Самый распространенный пример – игра на компьютере. Подросток, заигравшись, забывает о времени. А мама твердит: «Выключи компьютер!» Когда подросток берет на себя обязательство, что он будет играть в течение 2 часов, то мама берет на себя обязательство, лишь минут за 20 до конца игры напомнить, что время игры подходит к концу. И так договориться можно по любому вопросу.

Соблюдение всех внутрисемейных договоренностей привело к тому, что подросток хорошо сдал экзамены, поступил в вуз. Отношения в этой семье наладились.

Еще один случай из практики: возрастная пара с маленьким ребенком. Уже заявление было подано на развод. Муж и жена не понимали друг друга. Суть конфликта: супруга предложила встречать новый год в другом городе, а супруг резко отказался. Случился скандал и взаимные обвинения и упреки. Элементарная ссора привела семью в состояние развода. Обычно маленькая история становится каплей терпения у одной из сторон.

И только у медиатора выяснилось, что супруг был уверен: ехать надо на автомобиле. И он был против: зима, скользко, опасно. А супруга имела в виду поездку на поезде. У этой семьи все закончилось хорошо.

Бизнес-медиация: избежать репутационных рисков

Есть бизнес-медиация, медиация по наследственным делам, медиация в сфере здравоохранения. В практике Светланы Неплох бизнес-медиация была совсем недавно:

— У учредителей, которые в течение многих лет работали вместе, случился раздел бизнеса. Как это бывает, многое нюансов не было прописано на начальном этапе, многое держалось на честном слове. Один решил закрыть бизнес, другой настаивал на продолжении работы. Один считал, что слишком много вкладывает сил и денег в бизнес, другой с этим не соглашался, — объясняет медиатор. — В результате медиативного соглашения бизнес отошел одному из учредителей, который нашел иной ресурс, а не деньги: отдал партнеру в качестве отступных недвижимость и часть акций. И они мирно разошлись, сохранили дружеские отношения и производство. Каждый получил, что хотел. Все остались довольны. Возможно, когда-нибудь они снова придумают какой-то бизнес вместе.

В последнее время в здравоохранении Владимирской области произошло много резонансных происшествий и конфликтов. Сложилась непростая ситуация с кадрами в медицине в области.

Чтобы снизить градус накала страстей, по спорным вопросам можно обратиться к медиаторам! Во Владимире уже есть успешный опыт заключения медиативных соглашений, когда возникали конфликты между пациентами и здравоохранительными учреждениями.

Палата защиты врачей, Палата защиты пациентов и Департамент здравоохранения рекомендуют и поддерживают разрешение споров у медиатора. Это позволяет сохранить конфиденциальность обеим сторонам, что важно для пациента, который не хочет распространяться на всю губернию о состоянии своего здоровья. И важно для учреждения, которому хочется избежать репутационных рисков.

Сколько стоит медиатор?

Первичная консультация бесплатная. Если говорить о ценах, то час стоит около 1 500 руб. Стоимость всей процедуры, если это касается, например, бизнес-медиации, зависит от величины иска. По закону о медиации, услуги оплачиваются сторонами в равных долях, если стороны не договорились об ином. Если стороны решили, что кто-то один берет расходы на себя, то это их право.

Во Владимире семейная медиация пока бесплатна. Приём идет в рамках президентского гранта (грант, кстати, уже получен благодаря работе «Владимирской региональной ассоциации медиаторов») на семейную медиацию по категории дел, где затронуты интересы несовершеннолетних детей.

Как много встреч с медиатором понадобится? Светлана Неплох считает, что за одну встречу подписать медиативное соглашение невозможно, так как конфликтующие стороны должны выпустить пар, осознать и осмыслить договоренности:

— Бывают совместные встречи каждый день. Возможно и такое: сегодня с одной конфликтующей стороной встречаемся, завтра – с другой. Все зависит от свободного времени, желания сторон. Иногда бывает неделя и больше перерыв во встречах, — говорит Светлана Неплох. — В моей практике самое затянувшееся дело – по порядку общения с ребенком – длилось 3 месяца. Очень сложное дело, и я, честно говоря, даже сильно сомневалась в положительном исходе. Стороны были очень негативно настроены друг к другу. Война шла много лет, они уже побывали во всех судах. Три месяца плотно работали, состоялось довольно много встреч, результат – подписанное медиативное соглашение.

Не доводите дело до суда

На Западе люди стараются не доводить спор до суда, так как судиться — дорого и долго. А если дело всё же дошло до суда, то основная масса споров урегулируется в процессе рассмотрения мирным путём. У нас суд тоже принимает меры к заключению сторонами мировых соглашений, но их количество пока незначительное: мировые соглашения подписываются в пределах 4-5% от общего числа дел.

Нам кажется, что мы сами сможем решить проблемы, что неудобно выносить «ссор из избы», обсуждать проблемы. Но, во-первых, медиатор работает сугубо конфиденциально. Во-вторых, он владеет специальными навыками и техникой на проведение процедуры медиации (а это очень структурированная процедура). Медиаторы недаром долго обучаются. И стороны начинают конструктивно беседовать и приходят к долгожданному соглашению.

Светлана Неплох советует не доводить конфликт до крайности: «С любыми проблемами обращайтесь к профессионалам! Когда у вас серьезные проблемы со здоровьем, вы идете к медикам, не занимаетесь самолечением. Так и в проблемах с бизнесом, семейных делах нужен профессионал, который создаст вам условия для решения проблем».

Елена Середина

Верхнее фото: psy-ask.ru