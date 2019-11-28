Одиноким пенсионерам собирают новогодние подарки

В преддверии Нового года владимирцам предлагают примерить на себя роль волшебников и приготовить добрые подарки проживающим во Владимирском психоневрологическом интернате. Традиционная акция «На радость бабушке и дедушке» стартовала во Владимире накануне, продлится она до 23 декабря.

Всем желающим предлагается собрать подарок в отдельный праздничный пакетик. Это могут быть, например, мягкие сладости: мармелад, зефир, пастила, а также новогодние сувениры, вязаные носки, теплые шарфы, наборы для творчества, книги.

Стартовала новогодняя акция «На радость бабушке и дедушке».

— На пакет с подарком следует наклеить записку, на которой будет перечислено его содержимое и указание, кому адресован подарок (бабушке или дедушке). А еще, друзья, приложите, пожалуйста, письмо к своему подарку, адресуйте его, пожелайте что-нибудь доброе и светлое в наступающем году, — с такой просьбой обратились к владимирцам организаторы акции.

Принести свой новогодний набор можно по одному из указанных в группе адресов. Все собранные подарки будут переданы в психоневрологический интернат в канун Нового года.

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Ольга Ефремова

Фото группы «На радость бабушке и дедушке»