Обвиняемого в нападении на девочку заключили под стражу

Обвиняемого в нападении на девочку-подростка во Владимире заключили под стражу. Ходатайство следователя удовлетворил Октябрьский районный суд. Известно, что мужчина — гражданин Республики Узбекистан. Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 16-летнего возраста.

Обвиняемый дал признательные показания.

Нападение произошло 6 ноября возле хозпостройки, расположенной на территории одной из городских школ. Момент того, как подросток убегает от неизвестного, попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее «Призыв» сообщал, что подозреваемый в нападении на девочку-подростка задержан сотрудниками полиции. В присутствии адвоката он дал признательные показания.

Ольга Ефремова

Фото: region15.ru