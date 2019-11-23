Обманутых дольщиков из Коммунара футболят от чиновника к чиновнику

Обманутые дольщики из микрорайона Коммунар посетили уже с десяток кабинетов чиновников, чтобы обратить внимание на проблему своего дома. Тщетно. Один чиновник отправляет к другому, тот к третьему. На выходе – процесс ввода дома в эксплуатацию не продвинулся ни на шаг.

— Встречи с областными властями были. Все сроки, которые они сами ставили, чтобы разобраться в ситуации, вышли. Обратились к городским. Они кивают на область. Сейчас написали открытое письмо губернатору, записались на прием, — рассказывает Антон, дольщик из дома № 19 по улице Центральной.

Сотни семей, купившие жилье в этой девятиэтажке, выплачивают ипотеку и скитаются по родным и съемным квартирам.

Инициативная группа дольщиков достучалась до нового начальника инспекции по охране объектов культурного наследия. Проблема дома в том, что он попал в охранную зону. Семиэтажки строить можно, а выше нет. Проще было бы снести два этажа, о чем ранее и говорил сити-менеджер Шохин. Но в инспекции говорят, что можно внести поправки в закон об охранных зонах. Правда, дело это не быстрое.

— Нам сказали, что проект находится на доработке после очередного заседания федерального научно-методического совета. Сколько ещё будет таких советов — неизвестно. Если замечания экспертов будут устранены, проект снова поступит в инспекцию. Если у неё не возникнет вопросов, то организуют общественное обсуждение и затем отправят на утверждение в Минкульт, — рассказывают дольщики.

По сути, все детали и экивоки не должны тревожить дольщиков. Они заплатили деньги, оформили все необходимые документы и в нужный срок должны получить ключи. Застройщик есть, чиновники и инспекторы, контролирующие их, тоже на месте. Но диалог между ними не вяжется, вот и приходится дольщикам обивать пороги.

Люди надеются на встречу вице-губернаторов, сити-менеджера и застройщика, которая состоится 28 ноября. Возможно, лед тронется и долгожданные ключи от купленных квартир наконец выдадут дольщикам.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»