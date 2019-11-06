Областную госинспекцию по охране памятников возглавил москвич

За охрану объектов культурного наследия Владимирской области теперь отвечает Михаил Иванов. Такое распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. Руководить ведомством он приехал из столицы. Известно, что родился он в 1974 году, закончил Московский институт коммунального хозяйства и строительства по специальности «городское строительство и хозяйство», освоил профессию инженера-градостроителя.

В его трудовой книжке значится работа в государственном музее-заповеднике «Царицыно» на разных должностях. Свою карьеру он продолжил в департаменте культурного наследия города Москвы. И вот теперь занял место руководителя региональной госинспекции.

Михаил Иванов пришел на смену Евгению Гранкину.

Евгений Гранкин занимал эту должность на протяжении 10 лет. Последнее время Евгений Иванович активно защищал охранную зону на Соборной площади, выступал против надписи: «Я люблю Владимир», был замечен в спорах с городскими чиновниками.

Новый начальник ещё до своего официального назначения встретился с владимирским духовенством. Ведь с настоятелями церквей у госинспекции особые отношения. Надзорный орган не дает священникам без своего ведома даже трещинку на фасаде заделать. На эту тему владыка уже успел пообщаться с Михаилом Ивановым. «Иванов Михаил Эдуардович — мягкий, добрый человек, но требует действовать в соответствии с федеральным законом» — рассказал митрополит.

Ранее «Призыв» сообщал, что священников вызывают в суд за ремонтные работы в церквях.

Татьяна Данилова

Фото: dep41.duma.mos.ru