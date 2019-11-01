Областная больница отменила юбилейные торжества из-за увольнения главврача

Областная клиническая больница, оказавшаяся в центре скандала накануне своего юбилее, отменяет торжества. Об этом «Призыву» сообщили сразу несколько источников. Праздник в честь 75-летия ОКБ был намечен на 15 ноября. Проводить его хотели в областном академическом театре драмы. Высоким лицам разослали приглашения. Теперь мероприятие перенесут или отменят вовсе. Врачи будут отмечать юбилей в своём кругу, скромно, без пышных банкетов и громких речей.

— Празднования отменили. Всё было завязано на главном враче. Никто не ожидал, что за три недели до юбилея в больнице все изменится, — пояснил «Призыву» бывший директор облздрава, ныне работающий в ОКБ, Александр Кирюхин. — Весь коллектив подавлен. Медперсонал даже не понял, что произошло. Я не говорю про работу Следственного комитета, подозревающего руководство медучреждения в растрате: уверен, там разберутся, что к чему. Но увольнение главного врача без объяснения причин – это, как минимум, странно. Любовь Быкова последние пять дней работала, ничего не зная о том, что с ней разорвали трудовой договор. Это, конечно, право учредителя, но если есть вопросы, их надо озвучивать. А так получился какой-то детектив.

При встрече с коллективом директор облздрава сказал, что претензий к работе учреждения нет.

По словам Александра Кирюхина, события с увольнением руководителя разворачивались стремительно. После появления информации о расторжении трудового договора с Любовью Быковой в ОКБ приезжал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев. Он, по словам Александра Кирюхина, поговорил с врачами и сказал, что к коллективу претензий нет. А через несколько часов «Белый дом» выдал пресс-релиз, где обвинил бывшего руководителя медучреждения в отсутствии системного подхода к организации здравоохранения. Многие медики, которые пока не готовы говорить на камеру, восприняли такое поведение чиновников, как нож в спину.

Сейчас в областной больнице назначили исполняющего обязанности главного врача. Это Ольга Архипова. До последнего времени она была заместителем Любови Быковой по клинико-экспертной работе. По мнению Александра Кирюхина, фигура эта временная. Скорее всего, считает медик, в областную больницу будет назначен очередной «варяг». При этом на официальный сайт ОКБ до сих пор не успели внести изменения. Согласно интернет-порталу, кресло руководителя занимает Любовь Быкова.

Что касается бывшего руководителя головного медучреждения региона, то, по нашей информации, она задержана правоохранительными органами. Следователи, якобы, пришли к Любовь Быковой прямо домой. Но эти данные официально пока никто не подтверждает. В пресс-службе регионального Следственного комитета обещают новую информацию о ситуации вокруг областной клинической больнице сразу после праздников. На данный момент никаких конкретных фамилий в деле о растрате в ОКБ не фигурирует. Но даётся понять, что речь идёт о должностных лицах, имевших отношение к закупке высокотехнологичного медицинского оборудования.

Ранее «Призыв» сообщал, что это не первый скандал в ОКБ за последнее время. Месяц назад прошла информация, что в патологии для беременных областной клинической больницы сокращают койко-места.

Полина Тарбеева

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