Обход деревни Бараки открыли официально

Обход деревни Бараки, строившийся не меньше пяти лет, наконец открыт. Новая дорога от Южного обхода до Ново-Петрово свяжет Владимир и Судогду, а также сделает путь в Гусь-Хрустальный и Муром более удобным. Движение транспорта организовано по двум полосам в каждую сторону. Построены съезды в Вяткино, Шепелево, Бараки. Встречные потоки разделены барьерным ограждением.

Появилось пять разворотных петель для безопасных левых поворотов и одна двухуровневая развязка с мостом в районе поворота на Гусь-Хрустальный.

Сразу после торжественного открытия обхода перекрыли проезд на старую дорогу в Бараки.

В течение суток дорожники хотят перекрыть сквозной проезд в районе Вяткино и Шепелево. Светофор для автомобилистов отключат, по кнопке будет работать только светофор для пешеходов.



«Призыв» сообщал ранее, что задержки со строительством обхода связаны с перекладкой магистрального газопровода. Финальный участок дороги длиной несколько метров асфальтировали на прошлой неделе при минус 10 градусах.

Новая дорога удобна для многих автомобилистов, но в связи с ее открытием придется корректировать схему движения автобусов. Жители деревни Бараки очень недовольны, что проходящие автобусы не будут заезжать с новой дороги в деревню.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»