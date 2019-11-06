Обход Бараки превратился в долгострой

Огромная канава осталась на месте перекладки газопровода, который тормозил завершение строительства обхода деревни Бараки и реконструкции дороги Владимир-Муром-Арзамас. Ровные, асфальтированные полосы сделаны с обеих сторон от ямы. Ни со стороны Мурома, ни со стороны Владимира нет никаких запрещающих движение или предупреждающих о канаве знаков. Эта траншея становится полной неожиданностью для автомобилистов, решившихся на проезд по новой магистрали.

Губернатор обещал открыть обход деревни Бараки в конце октября.

Пластиковые барьеры стоят на въезде около поворота на Шепелево и на выезде со стороны Ново-Петрово. В центре же деревни Бараки въезд на новую магистраль открыт. Надо проехать деревенской дорогой. Стоят знаки, сделан тротуар, барьерное ограждение. Дорога готова к использованию. Если не была бы тупиковой.

«Призыв» направил запросы в администрацию Владимирской области, но пока не получил ответов о сроках ввода дорожного объекта и причинах задержки. Рабочие на местах нам сказали, что трудности возникли с перекладкой магистрального газопровода. Новая дата открытия дороги — ориентировочно 15 ноября 2019 года.

Четырехполосную трассу длиной почти 12 километров проектировали и строили около 10 лет.

И если автомобилистов волнует вопрос, когда они смогут пользоваться нормальной дорогой для поездки в Муром и дальше, то жителей соседних населенных пунктов тревожит, когда уберут их перекрестки. Жители сел Вяткино и Погребище собрали подписи в защиту светофора и написали коллективное письмо областным дорожникам.

— Предусматривается устройство отнесенного левого поворота через разделительную полосу. Время перепробега составляет 2-3 минуты, которые компенсируются простоем под светофором в ожидании зеленого сигнала, — ответили жителям во «Владупрдоре».

Так что светофор скоро уберут, заменив его одноуровневой развязкой на новой дороге. Туда же отправят и жителей Шепелево, Байгуши, Злобино, Никулино. В целом, по плану на новой дороге должно появиться 5 одноуровневых развязок. Двухуровневая с мостом уже имеется в сторону Гусь-Хрустального. Ей уже частично пользуются автомобилисты.

Как «Призыв» сообщал ранее, после ремонта открыли перекресток федеральной трассы и улицы Белякова в черте Владимира. Левые повороты и светофоры там уже убрали.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»