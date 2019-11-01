Девять идей развлечься в ноябрьские праздники

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«Нескучный выходной» в библиотеке 0+
Тема ноябрьской акции — «Библиотека людей». В субботу участники акции смогут ближе познакомиться с культурой других стран при помощи «Живой Библиотеки», то есть людей, которые готовы поделиться с читателями своей личной историей, опытом и знаниями и искренне ответить на их вопросы. Это будут студенты Центра международного образования ВлГУ, Микела Вигано, волонтёр программы Евросоюза Erasmus+ («Центр изучения иностранных языков «STEP BY STEP»), Сэм Бризил, преподаватель НОЧУ «ЦДО «Американский дом».
Кроме того, в программезапланированы встречи с психологами; dog-чтения НКО «Светлица»; «Гимнастика для ума» от Школы скорочтения; игротека МОСИГРЫ; громкие чтения «Сказки старого пирата»; книжный развал «Новые книги библиотеки»; открытый урок Академии развития интеллекта AMAKids; обучающий мастер-класс «Инициативного шахматного клуба»; рисование для детей и взрослых и многое другое.
Центральная городская библиотека: Суздальский пр-кт, 2
2 ноября с 12.00 до 16.00
Вход свободный
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Танцуют все 0+
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«Два силуэта» 12+
Дуэт Алексея Капралова и Елены Мамоновой хорошо известен любителям авторской песни. За их плечами немало и парных, и сольных выступлений. Но именно в дуэте они раскрывают всю прелесть бардовских творений.
Алексей Капралов — личность легендарная. Многие его песни ушли в народ и довольно давно живут своей жизнью. Елена Мамонова не менее известна. Начала она писать песни на свои стихи сразу после окончания школы. Но выносить творчество на суд слушателей решилась не так давно. Оказалось, не зря — она нашла отклик на свои произведения. Женская часть аудитории часто узнает в ее песнях себя.
Послушать уникальные произведения и насладиться хорошей музыкой сможет любой, кто придет на концерт этого замечательного дуэта. Прозвучат авторские песни, сочиненные за весь творческий период.
Областной дом работников искусства: ул. Гоголя, 2
2 ноября в 17.00
Цена билета – 150 руб.
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Концерт-трибьют "Битлз" 12+
Старейшие рок-группы Владимира «Архив», «Визит» и «Акцент» исполнят песни Beatles — культового коллектива XX века, чья музыка уже стала признанной классикой, остаётся актуальной, востребованной и, как всё прекрасное, бессмертной.
Дом культуры молодежи: ул. Мира, 55
2 ноября в 17.00
Цена билета — 100-200 руб.
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«Из Италии с любовью…» 6+
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Опера «Турандот» в «КиноМаксе» 16+
Один из самых знаменитых спектаклей Франко Дзеффирелли – опера «Турандот», поставленная в The Metropolitan Opera (США), вновь на киноэкранах. Великолепное зрелище, воссоздающее дух первой постановки, преподносит мелодраму о любви жестокой принцессы с размахом, достойным Великой Китайской стены. В ролях: Кристин Гёрке, Элеонора Буратто, Роберто Ароника, Джеймс Моррис и др.
«Киномакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29
3 ноября в 15.00
Цена билета – 600 руб.
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Кельтский праздник Самайн 18+
Группа «Воинство Сидов» приглашает на концерт-беседу, посвященный кельтскому празднику Самайну и праздникам Ирландии вообще. Гостей ждут истории ирландского календаря разных столетий, в которых кроется немало загадок:
— Государственные выходные дни и неофициальные народные традиции: что между ними общего?
— Почему в Ирландии отмечают два рождества?
— Отмечают ли в наши дни Самайн, и чем он отличается от Хеллоуина?
— Какие традиции ирландских праздников придумали не ирландцы?
— Что объединяет древние языческие праздники праздниками и банковскими выходными?
— Наконец, когда в Ирландии зажигали большие костры для всей общины, и какие из них зажигают до сих пор?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы услышите на этом концерте вместе с самыми разными ирландскими мелодиями и песнями.
Бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
3 ноября в 18.00
Цена билета – 500 руб.
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Спектакль «Андрей Боголюбский» 12+
Премьера спектакля состоялась 2 июля 2011 года — к 900-летию со дня рождения князя. Режиссер Сергей Морозов определил жанр спектакля как «сказание о князе-строителе». Строителе не только величественных соборов – гордости российской древнерусской архитектуры, но и строителе Государства Российского. История жизни великого князя, история побед и поражений, нравственного падения, покаяния и духовного роста, верности и предательства вызывает сострадание, понимание и узнавание – за тысячу лет не изменились ни сами люди, ни чувства, которыми они руководствуются в жизни. «Андрей Боголюбский» — это один из спектаклей, который задает вечные вопросы и предоставляет возможность в течение пары часов испытать всю палитру эмоций ‑ от гордости и ликования до грусти и скорби.
Спектакль «Андрей Боголюбский» получил Золотой диплом III Славянского форума искусств «Золотой витязь» и был – впервые в истории! – показан на сцене зала церковных соборов Храма Христа Спасителя в 2012 г. В 2016 году он стал обладателем Гран-при фестиваля «Россия театральная у Эйфелевой башни» в Париже.
Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 4
4 ноября в 18.00
Цена билета – 450-550 руб.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей 2, 3 и 4 ноября прекрасной кинопрограммой. Расписание действительно все три дня:
10.30 — мультипликационный фильм «Спасатели» (6+). Приятелей Тигра и Зубастика ждут невероятные виртуальные приключения, в которых им предстоит проверить свою дружбу на прочность.
13.30 — фантастический фильм «Мой друг Робот» (6+). Мальчик Тобби помогает роботу Робби найти родителей, которых тот потерял при крушении звездолета.
16.00 — классическое аниме «Унесенные призраками» (6+). Оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, девочка Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной волшебницы.
18.30 – фантастическая драма «Дубликат» (16+). Каждый день Джонатан проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведёт активную жизнь.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
2, 3 и 4 ноября в 10.30, 13.30, 16.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/vladcgb
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