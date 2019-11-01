Девять идей развлечься в ноябрьские праздники

Дуэт Алексея Капралова и Елены Мамоновой хорошо известен любителям авторской песни. За их плечами немало и парных, и сольных выступлений. Но именно в дуэте они раскрывают всю прелесть бардовских творений.

Алексей Капралов — личность легендарная. Многие его песни ушли в народ и довольно давно живут своей жизнью. Елена Мамонова не менее известна. Начала она писать песни на свои стихи сразу после окончания школы. Но выносить творчество на суд слушателей решилась не так давно. Оказалось, не зря — она нашла отклик на свои произведения. Женская часть аудитории часто узнает в ее песнях себя.

Послушать уникальные произведения и насладиться хорошей музыкой сможет любой, кто придет на концерт этого замечательного дуэта. Прозвучат авторские песни, сочиненные за весь творческий период.

Областной дом работников искусства: ул. Гоголя, 2

2 ноября в 17.00

Цена билета – 150 руб.