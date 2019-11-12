Новый светофор в Мелехово поставили для галочки?

Единственный светофор в поселке Мелехово, который поставили у Ледового дворца сразу после трагического ДТП, в котором погибли двое подростков, не работает. Он светит зеленым для автомобилистов и красным для пешеходов, но кнопка вызова не работает. Поток транспорта не тормозит перед «зеброй», потому что у них горит разрешающий сигнал светофора. В итоге пешеходы перебегают дорогу с риском для жизни.

В администрации поселка Мелехово о том, что светофор не работает, не знают. Но чиновники ответили, что и не смогли бы помочь, так как дорогу обслуживает региональная компания «Владупрдор». Мы позвонили в дежурно-диспетчерскую службу этой организации. Там о перебоях с единственным светофором тоже услышали впервые. Обещали все исправить, но сроки назвать затруднились.

Дорогу около Ледового дворца переходят дети. Это чрезвычайно опасно.

Дорога проходит по центру поселка Мелехово. Она скорее транзитная, чем поселковая. По ней идет поток фур, самосвалов, груженных щебнем и строительным мусором. Машины с визгом и сигналами тормозят перед бегущими по «зебре» пешеходами.



Вызывной светофор появился после смертельной аварии, которая произошла 4 сентября. Как «Призыв» сообщал ранее, водитель, виновный в смерти двоих школьников, будет находиться под стражей до 4 декабря. Также на региональной дороге на месте наезда на детей поставили 3 «лежачих полицейских». Но около школы, где как раз чаще всего и переходят дорогу дети, не поставили. Хотя администрация Мелехово не раз писала такие заявки в департамент транспорта Владимирской области и компанию «Владупрдор».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»