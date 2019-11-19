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Новый корпус медколледжа обещают открыть к 2021 году

На ремонт потрачено 40 миллионов рублей

Новый корпус Владимирского базового медицинского колледжа (ВБМК) на улице Диктора Левитана могут сдать в конце следующего года. Директор областного департамента здравоохранения на встрече с депутатами Законодательного Собрания озвучил новые сроки окончания масштабного ремонта в образовательном учреждении. В этом году на восстановление здания бывшего художественного училища выделено 40 миллионов рублей.

Алексей Мозалев, директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области:

  • Проведение работы идет поэтапно. Есть дорожная карта, план, по которому здание должно принять студентов. Я надеюсь, к 2021 году.
  • Там большая территория, большие работы, связанные с реконструкцией здания, полной переделкой коммуникаций. На территории есть место для занятия спортом.

В новом корпусе ВБМК уже заменили кровлю, провели новые инженерные коммуникации. По всему периметру установили стеклопакеты, водостоки. Сейчас в здании завершаются работы по гидроизоляции и укреплению фундамента. Строительный мусор вывозится грузовиками.

— Вот здесь были выкопаны рвы, открыт весь фундамент. Это глубина, как целый этаж. Все швы прочистили, обмазали мастикой, двойной слой пенопласта. Потом установили сетку, оштукатурили фундамент, сделали отмостку, — рассказали «Призыву» рабочие.

 На ремонт корпуса уже потрачено 40 миллионов рублей.

Корпус медколледжа уже отапливается. В кабинетах и коридорах висят новые радиаторы. Но фронт работ предстоит огромный, говорят рабочие, более 7000 квадратных метров.

По большому счёту, здесь есть два варианта. Либо надо зачищать стены, грунтовать, шпаклевать, красить. Либо можно выбрать более цивилизованный вариант – всё закрыть гипсокартоном. Соответственно заново выставляются подоконники, всё обклеивается на чистовую обоями. И получаются новые, красивые стены. Что касается полов. Вот, например, помещение бывшей столярной мастерской, на пол сюда примерно уйдет 2 куба бетона. Здесь потом нужно будет выставить маяки, всё сделать по уровню, стрелять лазером, чтобы мебель потом не падала, а стояла красиво. Грунтовать пол, естественно, тоже надо, — говорят строители.

На встрече с депутатами в адрес департамента здравоохранения прозвучали также претензии по поводу большого конкурса в медицинские образовательные учреждения. И это при таком кадровом голоде. Сейчас будущих медиков набирают 4 медколледжа: во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове.

Всего у нас порядка 3000 студентов учатся в медколледжах. Почти половина из них – это бюджетные места. Но проблема ещё в том, что после обучения на бюджетном месте, после выпуска, он не трудоустраивается и нет обязательств по его трудоустройству. Есть правовая коллизия. Её надо изучать, — парирует Алексей Мозалев.

Учебная мебель ВБМК в новом корпусе

Руководство Владимирского медколледжа пояснило, что открытие нового корпуса сможет частично решить проблему с большим конкурсом.

У нас 145 бюджетных мест. Да, конкурс большой. И это хорошо, — говорит Инна Морозова, директор ВБМК. – И дело не в площадях. Да, после открытия нового корпуса бюджетных мест должно прибавиться. Но надо понимать, что за каждым бюджетным местом идет областное финансирование.

Ранее «Призыв» сообщал, что на финишную прямую с ремонтом корпуса на Диктора Левитана облздрав планировал выйти в декабре этого года. Теперь сроки перенесли ещё на год. Но даже этого времени может не хватить, говорят строители. Сейчас на стройплощадке должна трудиться бригада из сотни рабочих. А их здесь гораздо меньше — около 10 человек. Сколько денег будет выделено на ремонт нового корпуса в следующем году, пока не известно.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»

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