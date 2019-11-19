Новый корпус медколледжа обещают открыть к 2021 году

Новый корпус Владимирского базового медицинского колледжа (ВБМК) на улице Диктора Левитана могут сдать в конце следующего года. Директор областного департамента здравоохранения на встрече с депутатами Законодательного Собрания озвучил новые сроки окончания масштабного ремонта в образовательном учреждении. В этом году на восстановление здания бывшего художественного училища выделено 40 миллионов рублей.

Алексей Мозалев, директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области:

Проведение работы идет поэтапно. Есть дорожная карта, план, по которому здание должно принять студентов. Я надеюсь, к 2021 году.

Там большая территория, большие работы, связанные с реконструкцией здания, полной переделкой коммуникаций. На территории есть место для занятия спортом.

В новом корпусе ВБМК уже заменили кровлю, провели новые инженерные коммуникации. По всему периметру установили стеклопакеты, водостоки. Сейчас в здании завершаются работы по гидроизоляции и укреплению фундамента. Строительный мусор вывозится грузовиками.

— Вот здесь были выкопаны рвы, открыт весь фундамент. Это глубина, как целый этаж. Все швы прочистили, обмазали мастикой, двойной слой пенопласта. Потом установили сетку, оштукатурили фундамент, сделали отмостку, — рассказали «Призыву» рабочие.

На ремонт корпуса уже потрачено 40 миллионов рублей.

Корпус медколледжа уже отапливается. В кабинетах и коридорах висят новые радиаторы. Но фронт работ предстоит огромный, говорят рабочие, более 7000 квадратных метров.

— По большому счёту, здесь есть два варианта. Либо надо зачищать стены, грунтовать, шпаклевать, красить. Либо можно выбрать более цивилизованный вариант – всё закрыть гипсокартоном. Соответственно заново выставляются подоконники, всё обклеивается на чистовую обоями. И получаются новые, красивые стены. Что касается полов. Вот, например, помещение бывшей столярной мастерской, на пол сюда примерно уйдет 2 куба бетона. Здесь потом нужно будет выставить маяки, всё сделать по уровню, стрелять лазером, чтобы мебель потом не падала, а стояла красиво. Грунтовать пол, естественно, тоже надо, — говорят строители.

На встрече с депутатами в адрес департамента здравоохранения прозвучали также претензии по поводу большого конкурса в медицинские образовательные учреждения. И это при таком кадровом голоде. Сейчас будущих медиков набирают 4 медколледжа: во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове.

— Всего у нас порядка 3000 студентов учатся в медколледжах. Почти половина из них – это бюджетные места. Но проблема ещё в том, что после обучения на бюджетном месте, после выпуска, он не трудоустраивается и нет обязательств по его трудоустройству. Есть правовая коллизия. Её надо изучать, — парирует Алексей Мозалев.

Руководство Владимирского медколледжа пояснило, что открытие нового корпуса сможет частично решить проблему с большим конкурсом.

— У нас 145 бюджетных мест. Да, конкурс большой. И это хорошо, — говорит Инна Морозова, директор ВБМК. – И дело не в площадях. Да, после открытия нового корпуса бюджетных мест должно прибавиться. Но надо понимать, что за каждым бюджетным местом идет областное финансирование.

Ранее «Призыв» сообщал, что на финишную прямую с ремонтом корпуса на Диктора Левитана облздрав планировал выйти в декабре этого года. Теперь сроки перенесли ещё на год. Но даже этого времени может не хватить, говорят строители. Сейчас на стройплощадке должна трудиться бригада из сотни рабочих. А их здесь гораздо меньше — около 10 человек. Сколько денег будет выделено на ремонт нового корпуса в следующем году, пока не известно.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»