Новые звёзды зажглись на сцене «Милосердия и порядка»

Все дети талантливы. Важно только помочь этому таланту, поддержать его, стимулировать. Для этого и проводится во Владимире фестиваль «Звёзды в ладонях». Каждый год на площадке общественной организации «Милосердие и порядок» можно увидеть десятки девочек и мальчиков, юношей и девушек, которые своим песенным творчеством украшают этот мир, делают его ярче, позитивнее и моложе. На днях состоялся гала-концерт уже девятого по счёту фестиваля.

За 9 лет «Звезды в ладонях» собрали тысячи юных певцов.

В этом году в оргкомитет конкурса поступило более 200 заявок. В отборочный тур прошли 109 номеров. Возраст артистов — от 5 до 20 лет. Многие ансамбли и солисты приехали из районов. Например, 11-летний Матвей Ульев — из Камешково. Он постоянный участник различных музыкальных мероприятий. В этом году на международном конкурсе «Мы вместе» получил Гран-при. Матвей мечтает стать певцом и актером и уверенно идёт к своей цели. На сцене общественной организации «Милосердие и порядок» он исполнил песню в образе заморского принца. Номер готовил тщательно. Вместе с педагогом прорепетировал весь текст, расставив музыкальные акценты. Выступление Матвея вызвало овации. На конкурсе мальчик занял 1-е место.

Матвей Ульев, участник конкурса «Звезды в ладонях»:

У принца счастье, что он наконец-то увидит того, кого он хотел увидеть. Да, это принцесса.

Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери. Неужель ты ко мне, верю и не верю!

Как удалось привить ребенку такой артистизм? Талант разглядел педагог ещё дошкольного учреждения и начал с мальчиком заниматься.

— Матвея пригласили в группу в клубе, он начал изучать музыку, петь песни. Стало получаться. Сначала побеждали в районных конкурсах, потом нас заметили во Владимире. Лариса Рудольфовна Семина пригласила в мюзикл, сейчас мы занимаемся у неё. В мюзикле он играл главную роль – маленького Моцарта, — рассказал Сергей Ульев, папа Матвея.

Победителей конкурса «Звезды в ладонях» выбирали в пяти возрастных категориях.

Шестилетняя Наташа из Владимира — в самой младшей группе. Её задорная песня «Семечки» заняла второе почетное место. По словам родителей, это одно из первых серьезных выступлений девочки.

— С трех лет водим дочку на занятия. Сначала в Детский центр, а теперь она в музыкальной школе учится, – говорит Татьяна Пестова, мама Наташи. – На конкурс готовили песню с нашим преподавателем. Она очень понравилась ребенку: та с первых нот подхватила её, вжилась в образ.

Наташа Пестова, участница конкурса «Звезды в ладонях»:

Девочка бросила мальчика, который только грыз семечки.

То не утки крякают, не лягушки квакают. Это с миленьким вдвоем дружны семечки грызем.

Обладателем Гран-при конкурса стал 11-летний Никита Никифоров. Он приехал из города Карабаново Александровского района. Мальчик уже пробовал свои силы в «Голосе» и собирается вновь участвовать в шоу. Все данные для победы — талант, опыт и упорство — у Никиты есть. В конкурсе «Звёзды в ладонях» он участвовал дважды. Два года назад стал обладателем Гран-при. И в этот раз вновь одолел эту вершину. Своей песней «Беспризорник» группы «Hi-Fi» он покорил жюри.

Никита Никифоров, участник конкурса «Звезды в ладонях»:

Готовился я не очень долго. Я её уже знал, эту песню. Преподаватель говорил, чтобы я больше внимания обратил на голос. Сначала подача должна быть мягкая, а потом уже понемножечку начинаешь нарастать.

Я хочу ещё раз попробовать себя в «Голосе», чтобы всё-таки покорить Москву и показать всем, что Владимир — очень хороший город, и во Владимире очень талантливые дети.

Члены жюри говорят, что оценивать выступления с каждым годом становится сложнее. На мероприятие приезжают как новые артисты, так и ребята, уже принимавшие участие в конкурсе. Вместе с родителями и наставниками они хотят показать, чего достигли за минувшее время. Все участники в этом году показали высокий уровень вокального мастерства.

— Мы все, члены жюри, отметили, что с каждым годом уровень конкурса повышается. Дети действительно приезжают сильные, подготовленные, осознанные, уже понимают, что они делают. Поэтому, конечно, выбрать очень непросто. Оценивали строго, по справедливости, никаких поблажек не давали, — сказала Ольга Костерина, член жюри конкурса «Звёзды в ладонях».

Все участники конкурса награждены дипломами и памятными подарками. Победителями среди солистов в разных возрастных номинациях стали: Кристина Смирнова (г. Лакинск, Собинский район), Валерия Романова (г. Владимир), Иван Чебуханов (г. Владимир), Матвей Ульев (г. Камешково), Анастасия Подмаркова (г. Муром), Максим Резниченко (г. Гусь-Хрустальный), Ульяна Наумова (г. Кольчугино) и Лада Кузнецова (г. Владимир).

Среди ансамблей первые места завоевали: младшая группа образцового коллектива детского вокального ансамбля «Бэби-Джаз» (г. Владимир), образцовая эстрадная студия «Апельсин» (средняя группа) (МКУК «Павловский КДЦ», п. Садовый, Суздальский район), группа «Мечтатели» образцового вокального ансамбля «Детский мир» (г. Гусь-Хрустальный), вокальный эстрадный ансамбль «Юрьев День» (г. Юрьев-Польский).

Обладателем Гран-при IX ежегодного областного конкурса эстрадной песни «Звезды в ладонях-2019» стал Никита Никифоров (г. Карабаново МБУК «Дом культуры», Александровский район).

Следующий фестиваль «Звёзды в ладонях» состоится через год. На сцене общественной организации «Милосердие и порядок» зажгутся новые талантливые звездочки.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»