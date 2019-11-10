Новые ясли во Владимире выросли до крыши

Четыре корпуса новых яслей во Владимире уже выросли до крыши. На улице Завадского подрядчики уже ставят стропила и делают обрешётку, на 1-ой Пионерской, Крайнова и Сурикова строители заканчивают возводить кирпичные стены. Все объекты должны быть сданы к Новому году. Подрядчики явно не укладываются в сроки, хотя трудятся в выходные. В лучшем случае они достроят здания. Городские же власти обещали к концу года обставить мебелью и открыть готовые группы.



Со строительством четырех яслей на 200 мест вышла странная история.

Сначала по всем документам будущие ясли проходили как пристройки. Предполагалось, что их будут присоединять к существующим зданиям садов. В реальности корпуса яслей выросли на соседних с ДОУ территориях, прихватив даже чужую землю. Например, на улице Завадского — участки собственников многоквартирных домов.

Ответ администрации города на запрос «Призыва» по поводу пристроек, отдалённых от зданий садов на десятки метров, только добавил интриги.

— Просим объяснить, что вы подразумеваете в своем запросе под словом «пристройка». Нам о таком слове неизвестно, — написал нам в официальном ответе начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.

Тем не менее, на сайте муниципалитета загадочное слово «пристройка» использовалось неоднократно. Потом трансформировалось в самостоятельные ДОУ. Для возведения которых понадобилось даже снести веранды, из-за чего дети в четырех детсадах всё лето и осень не гуляли. «Призыв» сообщил администрации города о возмущении родителей этим обстоятельством — чиновники не ответили. Но заверили, что в детсаде № 4 появится семь веранд, в № 62 – четыре, в № 87 – шесть и в ДОУ № 66 – две. Речь идет о новых верандах взамен снесённых. Как детсадовцы и малыши из яслей будут делить прогулочные территории, пока непонятно.



«Призыв» внимательно следит за стройкой яслей на Завадского — объекта, вызывающего острую реакцию местных жителей. Им изуродовали дворы, частично использовали их территорию по нужды застройки. Там постоянно курсирует спецтехника, а обещанное благоустройство затянулось. У стоящей рядом со стройкой пятиэтажки образовалось огромное грязное месиво. В ответ на жалобы жители получают отписки. Впрочем, как и журналисты.



Никто не спорит: ясли — дело нужное и долгожданное. Но стройка важных социальных объектов, проводимая непродуманно, наносит ущерб другим горожанам, это тоже нужно признать и помочь людям наладить их нормальную жизнь. И впредь обстоятельно готовится к строительству, чтобы максимально избежать негативной реакции населения. Фразы типа «федеральные деньги нужно освоить до конца финансового года, чтобы их не забрали» хороши для самоуспокоения чиновников. Но никак не владимирцев.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»