Николай Столетов: что вы знаете о выдающемся земляке?

Русский генерал Николай Столетов родился во Владимире в семье купца 3-й гильдии. В его родовом доме в центре города сейчас находится музей братьев Столетовых (ул. Столетовых, 1). Брат Александр Столетов (1839-1896) — известный ученый-физик. Николай Григорьевич окончил Московский университет (1854) и Академию Генштаба (1859). В 1854 году поступил в армию вольноопределяющимся. Участвовал добровольцем в Крымской войне 1853 – 1856 годов, служил в действующей армии на Кавказе, затем в Туркестане. В 1869 году, будучи командиром Закаспийского отряда, основал город Красноводск. В 70-х годах возглавил научную Амударьинскую экспедицию. На Балканском театре войны летом 1877-го руководил обороной Стара-Загоры и Шипки. В 1878-м был главой дипломатической миссии в Афганистане. Его именем названы улица и университет во Владимире. А что вы еще знаете о выдающемся земляке?

Какое учебное заведение Владимира закончил с золотой медалью юный Коленька Столетов в 1850 году? Мужская гимназия Мужское духовное училище Мальцевское реальное училище Правильно! Неправильно! - На каком факультете Московского университета продолжил свое образование Николай Столетов? Юридический Физико-математический Историко-филологический Правильно! Неправильно! - В каких военных событиях принял участие новоиспеченный выпускник Московского университета Николай Столетов, записавшись добровольцем в Русскую императорскую армию? Русско-турецкая война Кавказская война Крымская война Правильно! Неправильно! - С кем из русских писателей познакомился Николай Григорьевич при обороне Севастополя? Иваном Тургеневым Николаем Лесковым Львом Толстым Правильно! Неправильно! - Какое военное подразделение возглавил генерал-майор Столетов перед началом русско-турецкой войны 1877-1878 года? Болгарское ополчение Красноводский отряд Уральский полк Правильно! Неправильно! - Сколько орденов в общей сложности получил за военные заслуги Николай Григорьевич? Пять Десять Пятнадцать Правильно! Неправильно! - Где был похоронен Николай Столетов в 1912 году? Князь-Владимирское кладбище во Владимире Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге Новодевичье кладбище в Москве Правильно! Неправильно! - Как называется советский фильм об освобождении Болгарии, в котором генерала Столетова замечательно сыграл Владимир Чобур? «Балканское противостояние» «Болгария – любовь моя» «Герои Шипки» Правильно! Неправильно! - В каком российском городе есть проспект, носящий имя Столетова? Владимир Севастополь Санкт-Петербург Правильно! Неправильно! - В какой стране стоит памятник Николаю Столетову? Болгарии Туркмении Афганистане Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Николай Столетов: что вы знаете о выдающемся земляке? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook