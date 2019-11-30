Нелегальный мусор исключили из новой территориальной схемы обращения с отходами

Все свалки, куда везут столичный мусор, объявят нелегальными. Они не войдут в новую территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Обсуждение недочетов и прием поправок проекта схемы уже завершен. Ее должны утвердить в ближайшее время. Список полигонов, которые в нее вошли, можно посмотреть на сайте регионального департамента природопользования. Проблемных свалок в Александровском и Петушинском районах там нет, уверяет руководство регионального оператора «Хартия». Директор Владимир Доровских настроен расчищать от нелегального мусора вверенную ему территорию. Региональные власти обещают контролировать данный процесс.

Александр Байер, врио вице-губернатора

Это называется, поток из другого региона.

Мусор, он не пахнет Москвой, он может идти из другого региона.

Два региональных оператора начнут работать в десяти районах уже с 1 декабря. Об этом «Призыв» сообщал здесь. До конца года начнет действовать и новая территориальная схема. В администрации области уверены, что региональные операторы начнут бороться со стихийными свалками, которых нет в схеме. На законных полигонах приток иногороднего мусора не предусмотрен. Справиться бы со своим, считают региональные операторы. На первых порах запуска мусорной реформы не исключают сбои в работе по вывозу отходов.

Если жилые дома уже охвачены, то различные бизнес-структуры не торопятся оформлять договорные отношения. Обратилась к региональным операторам только пятая часть от предпринимателей. А это значит, что с территорий торговых центров и офисных зданий мусор вывозить никто не будет. По всем проблемным вопросам с момента запуска мусорной реформы стоит звонить региональным операторам.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»