Нелегальный молочный цех обнаружили в бывшем детсаду

Нелегальный цех по производству молочной продукции обнаружили в Юрьев-Польском районе. Проверку проводили сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Индивидуальный предприниматель наладил выпуск молока, творога, кефира, ряженки и сливочного масла в здании бывшего детского сада. Продукция реализовывалась на рынках Владимирской области.

В момент проверки в цеху находилась партия готовой молочной продукции общим весом 350 килограммов без маркировки и этикеток. Установить дату ее изготовления, сроки годности, состав продукции не представлялось возможным. Известно также, что предприниматель не был зарегистрирован в системе ФГИС «Меркурий». В системе отсутствовала информация о сырье, из которого была изготовлена молочная продукция, а также информация о ее объемах и реализации.

Все 350 килограммов молочки утилизировали.

Выявленная молочка была признана опасной, ее изъяли из оборота и утилизировали. Предпринимателю выдали предписание на устранение нарушений.

— Будьте бдительны при покупке подобной продукции и обращайте внимание на предъявляемую товаросопроводительную документацию, — предупреждают жителей региона в Россельхознадзоре.

Ранее «Призыв» сообщал, что в одном из соцучреждений Юрьев-Польского района обнаружена манная крупа с частицами металломагнитной примеси.

Ольга Ефремова

Фото: dg-yug.ru