Не реви! Почему нельзя обесценивать эмоции ребенка

Часто в жизни мы наблюдаем такую картину: магазин, автобус или детская площадка. Безутешно плачущий или бьющийся в истерике малыш. Что могло произойти? Укатился мячик, сломалась игрушка, испачкался, ударился — вариантов уйма. Но решение этой ситуации обычно вариантов не предполагает: строгая мама/бабушка/няня требуют от ребенка немедленно успокоиться и замолчать, потому что….люди смотрят!

Вот по такому сценарию часто обесцениваются детские эмоции, когда мнение окружающих становится важнее горьких детских слез, когда сердиться и плакать нельзя, а вместо сочувствия в трудный момент малыш получает раздражение и холодность. Почему взрослые так делают, чем это опасно для ребенка и как разрушить негативные стереотипы, которые общество формировало десятилетиями, расскажет психолог Наталия Фельдман.

В этом выпуске вы узнаете:

1.46 — вспомним, как чаще всего «успокаивают» орущего ребенка мамы в общественных местах;

2.30 — а нормально ли для ребенка расстраиваться, потому что испачкался;

3.00 — что ощущает малыш, чувства которого игнорируют;

3.20 — почему формировать желательную эмоциональную модель — тоже плохо;

4.20 — что нужно сделать, если ваш ребенок плачет;

4.50 — почему для родителей часто мнение окружающих важнее переживаний ребенка;

5.03 — о том, как сломать вредные стереотипы.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: informburo.kz