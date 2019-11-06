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Не реви! Почему нельзя обесценивать эмоции ребенка

Поясняет психолог Наталия Фельдман

Часто в жизни мы наблюдаем такую картину: магазин, автобус или детская площадка. Безутешно плачущий или бьющийся в истерике малыш.  Что могло произойти? Укатился мячик, сломалась игрушка, испачкался, ударился  — вариантов уйма. Но решение этой ситуации обычно вариантов не предполагает: строгая мама/бабушка/няня требуют от ребенка немедленно  успокоиться и замолчать, потому что….люди  смотрят!

Вот по такому сценарию часто обесцениваются детские эмоции, когда мнение окружающих становится важнее горьких детских слез, когда сердиться и плакать нельзя,  а вместо сочувствия в трудный момент малыш получает раздражение и холодность. Почему взрослые так делают, чем это опасно для ребенка и как разрушить негативные  стереотипы, которые общество формировало десятилетиями, расскажет психолог Наталия Фельдман. 

В этом выпуске вы узнаете: 

  • 1.46 — вспомним, как чаще всего «успокаивают» орущего ребенка мамы в общественных местах; 
  • 2.30  — а нормально ли для ребенка расстраиваться, потому что испачкался;
  • 3.00 — что ощущает  малыш, чувства которого  игнорируют; 
  • 3.20  — почему формировать желательную эмоциональную модель — тоже плохо; 
  • 4.20 — что нужно сделать, если ваш ребенок плачет; 
  • 4.50 — почему для родителей часто мнение окружающих важнее переживаний ребенка; 
  • 5.03 — о том, как сломать вредные стереотипы. 

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: informburo.kz

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