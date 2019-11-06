Названа стоимость проезда по трассе Москва – Казань

Проезд по скоростной трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тысячи рублей для легковых машин и шесть-семь тысяч рублей для грузовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу государственной компании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

— Максимум 2,5 тысячи для легкового и шесть-семь для грузовика, аналогично тому, что сейчас есть по М-11. Это без транспондера, живыми деньгами. С транспондером, понятно, будет программа лояльности, программу будем рассматривать, — уточнил Петушенко.

Глава «Автодора» отметил также, что скоростной режим на трассе может составить от 110 до 130 километров в час в зависимости от времени года. Доехать на автомобиле из Москвы в Казань можно будет за шесть часов.

Строительство трассы начнется в 2020 году, а завершится к 2027 году.

Скоростная трасса пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской Республике) и Шали (в Татарстане). Ее протяженность составит 729 километров.

Между тем, жители сёл, деревень и посёлков Владимирской области, в непосредственной близости от которых пройдет автобан, требуют провести публичные слушания, чтобы их мнение было учтено. Также местные жители просят включить представителей Судогодского района в региональную рабочую группу, которая будет обсуждать проект.

Ранее «Призыв» сообщал, что первое собрание по поводу строительства платного автобана Москва-Казань прошло в Судогодском районе. Народный сход в деревне Гридино собрал около 300 жителей сельского поселения Вяткинское.

Ольга Ефремова

Фото: 9111.ru