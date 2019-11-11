Названа причина пожара в автобусе в центре Владимира

Дознаватели установили предварительную причину задымления в городском автобусе №15. Как пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МЧС, произошло самовозгорание внутренней отделки салона. Температура повысилась от высоконагревающейся поверхности системы выпуска отработанных газов. Проще говоря, речь идет о тлении в районе глушителя. Не исключено, что задымление вызвал посторонний предмет.

Инцидент произошел вечером 7 ноября. В момент возгорания автобус находился на пересечении улиц Большая Московская и Гагарина. До приезда пожарных порядка 30 человек эвакуировались самостоятельно. И как отмечали пассажиры рейса в социальных сетях, после задымления автобус проехал еще сто метров и только потом водитель высадил людей.

— Выхлопные газы в пике могут нагреваться до 500-600 градусов. И даже больше может быть. Если двигатель работает неисправно, температура может сильно возрастать. Это может привести к возгоранию, — пояснил «Призыву» автоэксперт Павел Рыбин, — Но это только предположение, надо дождаться окончательного заключения экспертов.

Таким образом, за один день во Владимире вспыхнули сразу два автобуса компании «АДМ». Причину пожара в автобусе №14 установить пока не удалось. Дознавателям еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Но два ЧП за день — сигнал для главного городского перевозчика тревожный. Кроме того, летом на остановке «Химический завод» вспыхнул автобус №15. А уже осенью пользователи социальных сетей сообщали о задымлении в автобусах №20 и 25.

Такими темпами скоро жителям Владимира не на чем будет передвигаться по городу.

Не добавляет оптимизма и статистика. За прошедшую неделю по подсчетам группы «PRO Транспорт | PRO Владимир» в областном центре из строя вышли сразу 16 автобусов. Ровно половина из них принадлежит компании «АДМ». И это только те транспортные средства, о которых стало известно широкой общественности.





Самое страшное, что такая динамика, судя по всему, не удивляет сотрудников компании. На правах анонимности нам рассказали, что перевозчик якобы испытывает большие трудности с ремонтом транспортных средств.

— С ремонтом автобусов в компании проблема. То запчастей нет, то не хотят просто делать. То сделают тяп-ляп. Любимая фраза у них: «Будешь ездить, пока не встанешь», — рассказали «Призыву» анонимные источники.

Так это или нет, мы утверждать не беремся. «Призыв» всегда готов озвучить версию самого перевозчика. Но дозвониться до компании «АДМ» для комментария — большая проблема. К слову, после пожаров владимирские автобусы проверили представители мэрии. И неисправностей, которые могли бы вызвать возгорание транспортных средств, в ходе рейда выявлено не было.

Ранее «Призыв» сообщал, что водители используют деревянную доску не по назначению. Ею, например, подпирают крышку моторного отсека. Это, по мнению экспертов, может привести к возгоранию.

Полина Тарбеева

Заглавное фото и видео пресс-службе регионального управления МЧС