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Находки Сунгирской стоянки предложили доставить к месту обнаружения

Музей способен открыть лишь экспозицию

Стоянку Сунгирь нужно благоустроить под будущий музейный комплекс. С такой идеей выступил ведущий российский археолог, вице-президент РАН Николай Макаров. Он предложил включить место стоянки, находящейся в километре от посёлка Боголюбово, в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В самом музее более скромно оценивают шансы сформировать масштабное пространство, заточенное на рассказ о людях верхнего палеолита. Здесь говорят, что пока рассчитывают только на экспозицию о Сунгире.

Предполагаемый возраст стоянки Сунгирь – около 33-34 тысяч лет

Судьбу стоянки ведущие учёные и музейщики обсудили на проходившем в регионе-33 семинаре «Археология Владимиро-Суздальской земли». По мнению археологов, обязательным условием для музейного комплекса, посвящённого Сунгирю, должно быть размещение его в той местности, где были обнаружены находки.

Мы стоим на пороге нового этапа — расширения сети музейных экспозиций в России под открытым небом, запрос на это есть, но это непростая и, к сожалению, дорогостоящая работа. Сунгирь, безусловно, должен быть историческим местом, частью музея-заповедника, — приводит цитату выступления археолога Николая Макарова информационное агентство ТАСС.

В музее, разумеется, о тенденции формирования музейных пространств знают, но отлично представляют себе, в какие траты это обойдётся. Поэтому к идее учёных (которая, впрочем, не нова и обсуждается давно) относятся с пониманием, но без лишнего романтизма. В первую очередь нужно понять, сколько потребуется потратить денег на проект, разработать концепцию, привлечь спонсоров и федеральную поддержку — своими силами здесь точно не справится, считают в ВСМЗ. На семинаре гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова объявила, что пока принято решение о создании новой экспозиции, посвященной Сунгирю. Она будет находиться не там, где располагалась стоянка, а в одном из зданий музея.

— У нас хранится около 70 тысяч предметов из раскопок Сунгирской стоянки. Украшения, орудия труда, керамическая посуда, — сообщили «Призыву» в пресс-службе ВСМЗ. — Сейчас всё это хранится в фондах. Небольшая часть представлена в экспозиции «Путешествие в каменный век» Детского музейного центра. Но сама экспозиция «Сунгирь» в данный момент закрыта. Конечно, этот памятник достоин самостоятельного музейного комплекса. Но пока с нашей стороны речь идет только о создании новой экспозиции.

Создание музейного комплекса под открытым небом остаётся на уровне мечтаний.

Фото Марии Увакиной

Что же сейчас представляет стоянка Сунгирь на восточной окраине Владимира? Летом там валялись горы мусора. С этого уникального исторического места интерактивную экскурсию провел частный гид Алексей Валентинович.

Здесь находится свалка, а рядом, в нескольких метрах, — развалины так и не состоявшегося сунгирского музея. Когда-то здесь нашли могилу человека, жившего в эпоху мамонтов, в эпоху верхнего палеолита. А стихийная свалка — деятельность человека, живущего в наши дни. Она продолжает пополняться. Этим место нужно серьёзно заниматься. И не частным образом, — уверен экскурсовод.

О том, чем ещё интересен Сунгирь, читайте в «Призыве» здесь.

Татьяна Данилова

Заглавное фото ru.wikipedia.org

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