Находки Сунгирской стоянки предложили доставить к месту обнаружения

Стоянку Сунгирь нужно благоустроить под будущий музейный комплекс. С такой идеей выступил ведущий российский археолог, вице-президент РАН Николай Макаров. Он предложил включить место стоянки, находящейся в километре от посёлка Боголюбово, в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В самом музее более скромно оценивают шансы сформировать масштабное пространство, заточенное на рассказ о людях верхнего палеолита. Здесь говорят, что пока рассчитывают только на экспозицию о Сунгире.

Предполагаемый возраст стоянки Сунгирь – около 33-34 тысяч лет

Судьбу стоянки ведущие учёные и музейщики обсудили на проходившем в регионе-33 семинаре «Археология Владимиро-Суздальской земли». По мнению археологов, обязательным условием для музейного комплекса, посвящённого Сунгирю, должно быть размещение его в той местности, где были обнаружены находки.

— Мы стоим на пороге нового этапа — расширения сети музейных экспозиций в России под открытым небом, запрос на это есть, но это непростая и, к сожалению, дорогостоящая работа. Сунгирь, безусловно, должен быть историческим местом, частью музея-заповедника, — приводит цитату выступления археолога Николая Макарова информационное агентство ТАСС.

В музее, разумеется, о тенденции формирования музейных пространств знают, но отлично представляют себе, в какие траты это обойдётся. Поэтому к идее учёных (которая, впрочем, не нова и обсуждается давно) относятся с пониманием, но без лишнего романтизма. В первую очередь нужно понять, сколько потребуется потратить денег на проект, разработать концепцию, привлечь спонсоров и федеральную поддержку — своими силами здесь точно не справится, считают в ВСМЗ. На семинаре гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова объявила, что пока принято решение о создании новой экспозиции, посвященной Сунгирю. Она будет находиться не там, где располагалась стоянка, а в одном из зданий музея.

— У нас хранится около 70 тысяч предметов из раскопок Сунгирской стоянки. Украшения, орудия труда, керамическая посуда, — сообщили «Призыву» в пресс-службе ВСМЗ. — Сейчас всё это хранится в фондах. Небольшая часть представлена в экспозиции «Путешествие в каменный век» Детского музейного центра. Но сама экспозиция «Сунгирь» в данный момент закрыта. Конечно, этот памятник достоин самостоятельного музейного комплекса. Но пока с нашей стороны речь идет только о создании новой экспозиции.

Создание музейного комплекса под открытым небом остаётся на уровне мечтаний.

Что же сейчас представляет стоянка Сунгирь на восточной окраине Владимира? Летом там валялись горы мусора. С этого уникального исторического места интерактивную экскурсию провел частный гид Алексей Валентинович.

— Здесь находится свалка, а рядом, в нескольких метрах, — развалины так и не состоявшегося сунгирского музея. Когда-то здесь нашли могилу человека, жившего в эпоху мамонтов, в эпоху верхнего палеолита. А стихийная свалка — деятельность человека, живущего в наши дни. Она продолжает пополняться. Этим место нужно серьёзно заниматься. И не частным образом, — уверен экскурсовод.

О том, чем ещё интересен Сунгирь, читайте в «Призыве» здесь.

Татьяна Данилова

Заглавное фото ru.wikipedia.org