Начинается Рождественский пост

Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский. На весь период ограничений важно отказаться от продуктов животного происхождения. Творог, мясо, сливочное масло, сыр, яйца можно будет кушать только после Сочельника. Заменить эти продукты можно грибами, фасолью, нутом, горохом, чечевицей и другими бобовыми.

Основу рациона будут составлять постные супы и каши. Крупы на протяжении этих 40 дней будут главенствовать на столе, но важно помнить, что их необходимо готовить только на воде и без добавления сливочного масла, соль и сахар тоже необходимо ограничить. Можно готовить пшеничную, манную, кукурузную, перловую, гречневую, овсяную и другие каши. Разрешается употребление хлеба, приготовленного без молока, яиц и животных жиров.

В качестве постной пищи идеально подойдут разнообразные овощи в любом виде: свежие, тушёные, отварные, приготовленные в пароварке, запеченные, квашеные, соленые и маринованные. То же самое касается и фруктов, можно употреблять разные виды орехов и мёд.

Прекрасно дополнит рацион рыба и морепродукты. Лучше выбирать нежирные сорта с белым филе: минтай, треска, мойва, кальмары. Из рыбы можно готовить паровые котлеты, запекать ее в духовке, вялить и т.д. На основе рыбных консервов можно готовить супы. В качестве постной пищи отлично подойдут и овощные салаты с тунцом, а также морская капуста.

Полезным будет употребление растительного масла. Не стоит ограничиваться только подсолнечным, можно также употреблять оливковое, кукурузное, льняное, соевое, горчичное, кунжутное, ореховое, тыквенное и т.д. Каждую среду и пятницу употребление рыбы и постных масел исключается.