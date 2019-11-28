Начинается Рождественский пост

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Продолжительность воздержания
Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября и продолжается до 6 января, длится сорок дней и потому именуется в церковном уставе Четыредесятницей, так же как и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября по старому стилю), то этот пост называют еще Филипповым.
По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».
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В чем суть ограничений
Те верующие, которые намерены стать на путь ограничений в этот период, должны понимать, что смысл Рождественского поста заключается в том, чтобы получить очередной духовный опыт. Важно прочувствовать и осознать, что плотские утехи вторичны, и иногда они мешают услышать голос Бога, который звучит внутри каждого православного. В это время человек должен осознать греховность своего существования, искренне возжелать покаяться и сделать себя чище, выносливее и покорнее ко всем испытаниям, которые уготованы судьбой.
С этой же целью все недели Четыредесятницы и ещё 11 дней после неё (святки) церковь не проводит обряды венчания: мирские потребности и личные радости не должны заслонять в этот период главную духовную цель постящихся. Ограничения в эти 40 дней нельзя воспринимать в качестве наказания. Наоборот, в душе должен быть свет и радость от малой толики того, что верующий человек способен выразить свою любовь к Отцу-Богу и Иисусу Христу. Умеренный постный рацион снижает в людях страстные и греховные помыслы, которые могут возникать из-за чрезмерного питания. Но общая цель – не ослабить человека, а усилить его дух, которому будет подчиняться лёгкая и неотягощённая плоть.
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Основные правила
Перед началом поста рекомендуется покаяться и получить у батюшки благословение.
Нельзя допускать в душе злобы, зависти, уныния. Если появляются сомнения в том, что получится выдержать до конца, нужно идти в церковь за советом. Важно помнить, что Бог не даёт каждому больше того, что человек может выдержать.
В дни поста запрещены свадьбы. Нужно избегать увеселительных мероприятий, праздников, развлекательных зрелищ. Это важно как с духовной точки зрения, так и с практической: во время праздников легче искуситься и нарушить постное питание.
В этот период нужно как можно чаще посещать церковь. Без молитвы пост превращается в обычную диету.
От строгих ограничений в еде освобождаются дети, кормящие и беременные женщины. Послабление разрешено больным и пожилым людям.
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Что можно есть
Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский. На весь период ограничений важно отказаться от продуктов животного происхождения. Творог, мясо, сливочное масло, сыр, яйца можно будет кушать только после Сочельника. Заменить эти продукты можно грибами, фасолью, нутом, горохом, чечевицей и другими бобовыми.
Основу рациона будут составлять постные супы и каши. Крупы на протяжении этих 40 дней будут главенствовать на столе, но важно помнить, что их необходимо готовить только на воде и без добавления сливочного масла, соль и сахар тоже необходимо ограничить. Можно готовить пшеничную, манную, кукурузную, перловую, гречневую, овсяную и другие каши. Разрешается употребление хлеба, приготовленного без молока, яиц и животных жиров.
В качестве постной пищи идеально подойдут разнообразные овощи в любом виде: свежие, тушёные, отварные, приготовленные в пароварке, запеченные, квашеные, соленые и маринованные. То же самое касается и фруктов, можно употреблять разные виды орехов и мёд.
Прекрасно дополнит рацион рыба и морепродукты. Лучше выбирать нежирные сорта с белым филе: минтай, треска, мойва, кальмары. Из рыбы можно готовить паровые котлеты, запекать ее в духовке, вялить и т.д. На основе рыбных консервов можно готовить супы. В качестве постной пищи отлично подойдут и овощные салаты с тунцом, а также морская капуста.
Полезным будет употребление растительного масла. Не стоит ограничиваться только подсолнечным, можно также употреблять оливковое, кукурузное, льняное, соевое, горчичное, кунжутное, ореховое, тыквенное и т.д. Каждую среду и пятницу употребление рыбы и постных масел исключается.
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Питание по дням
С 28 ноября до 19 декабря (День Святого Николая Чудотворца) по понедельникам, средам и пятницам желательно употреблять термически необработанную пищу, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть горячее. В выходные можно позволить себе около 100 мл сухого или полусладкого красного вина, разбавленного с водой.
С 20 декабря до 1 января три дня в неделю (понедельник, среда, пятница) следует есть постные блюда без масла. По вторникам, четвергам и выходным можно сделать себе дни послабления: есть рыбные блюда и добавлять в пищу масло.
Со 2 января по 5 января — последняя неделя поста, которая отличается большей строгостью. Нельзя есть рыбу и необходимо отказаться от сахара. В остальном придерживайтесь рациона предыдущего периода.
6 января до появления на небосклоне звёзд нельзя есть, можно только пить воду. После появления первой звезды следует разговляться сочивом из замоченных в воде рисовых или пшеничных зёрен с добавлением мёда, сухофруктов и орехов.
В Рождество, 7 января, можно есть все. Но помните, что организм за длительное время отвык от определенных продуктов, поэтому включайте новые блюда постепенно, не переедайте.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: 5.ua
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