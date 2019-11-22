Начальник отдела транспортной полиции покрывал браконьеров

Начальник отдела транспортной полиции Мурома подозревается в содействии браконьерам. Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, подозреваемый регулярно предупреждал знакомых браконьеров о дате, времени и месте проведения рейдов. Кроме того, он всячески препятствовал пресечению фактов незаконной ловли рыбы.

В служебном кабинете и дома у подозреваемого прошли обыски.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства уголовного дела. Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в адрес руководства транспортной полиции готовится представление. Ведомству рекомендовано усилить контроль за работой подчиненных.

Как уточнила пресс-служба Владимирского ЛО МВД России на транспорте, в отношении сотрудника проводится служебная проверка.

— В случае подтверждения вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Непосредственные руководители виновного сотрудника будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудника ДПС наказали за взятку от пьяного водителя.

Ольга Ефремова

Фото: yamalpro.ru