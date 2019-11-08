На юбилей Александры Пахмутовой

9 ноября — день рождения великой женщины. Замечательного композитора… Александра Николаевна Пахмутова. Её музыка – музыка эпохи. Обычно так говорят, имея в виду точное совпадение творчества с происходившим вокруг в конкретном месте и в конкретном времени. С историческим фоном. Я подразумеваю другое, хотя, безусловно, Александра Николаевна воплотила в своих произведениях величие и романтизм советского периода, а в песнях на стихи её мужа Николая Николаевича Добронравова отражены и большие стройки, и покорение космоса, и подвиги людей разных профессий.

Но в том-то и дело, что, творя для современников, и, вроде бы, «на злобу дня», Александра Николаевна обращается к общечеловеческим ценностям, к тому, что важно, значимо и понятно любому в любую эпоху. Её романтизм – это чистота, служащая идеалом всех поколений; её простота – это душевность, сердечность, ранимость; её величественность — это вечная нацеленность человека на свершения; её любовь… это просто любовь.

И потому «Надежда», написанная в 1971-ом, была надеждой наших родителей, и служит нашей надеждой, и будущим поколениям будет светить «незнакомая звезда». И потому сейчас, когда Градский всей мощью голоса выдаёт «Первый тайм мы уже отыграли…», уверен, у сотен тысяч моих сверстников ком подступает к горлу, и мы испытываем те же чувства, что когда-то – наши мамы и папы, слушавшие эту песню в 70-х. И молодежь – ту, что хоть что-то понимает в культуре и творчестве – эта песня тоже потрясает.

А «Нежность»?! А «Мелодия»?! А «Беловежская пуща»?! А многие другие произведения, слушая которые, испытываешь самые светлые, самые сильные, самые добрые чувства – и со слезой, и с радостью, и с грустью?! Великая женщина… Александра Николаевна Пахмутова… Спасибо ей. Дай Бог здоровья ей и её супругу! Счастье, что вы у нас есть!

Николай Лившиц

Фото: culture.ru