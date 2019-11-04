МВД обсудило борьбу с преступлениями в Интернете

Руководство УМВД России по Владимирской области приняло участие в заседании коллегии МВД России. Оно прошло в режиме видеосвязи, провёл его Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Речь шла об улучшении работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Посредством интернета совершаются хищения чужого имущества, ведется торговля наркотиками, оружием, людьми, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок. Среди новых угроз – мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии.

— Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников, — сообщил Владимир Колокольцев. — В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года – почти на 70 %.

В январе-сентябре 2019 года зарегистрировано 205 116 преступлений в этой сфере.

Глава ведомства отметил, что за последние годы многое сделано для повышения результативности предупреждения и пресечения таких преступлений. Совершенствуется нормативная правовая база, в частности, ужесточена ответственность по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений. Заключены соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде между МВД России и государственными органами, а также рядом финансово-кредитных организаций на федеральном и региональном уровнях. Создаются следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников.

— В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц, – подчеркнул Владимир Колокольцев.



Сейчас преступлениями в сфере информационных технологий занимается Управление «К» МВД РФ. Его сотрудники также борются с незаконным оборотом радиоэлектронных средств и специальных технических средств. В состав Управления «К» входит также Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), штат которого в МВД планируют существенно увеличить в 2020 году. Но для киберпреступлений характерна ситуация, когда злоумышленник и жертва преступления находятся в разных регионах и даже странах, что делает необходимой международную координацию борьбы с преступлениями такого рода.

1 ноября 2019 года принято решение о создании в структуре МВД подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий

Важной задачей глава МВД России назвал мониторинг, блокировку и удаление противоправного контента. «Во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Роскомнадзором мы достаточно быстро принимаем меры к ограничению доступа к материалам экстремистского содержания, а также сайтам и страницам, через которые распространяются наркотики, детская порнография. Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки и мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов, интернет-пирамид», — сказал глава МВД.

Кроме того, было обращено внимание на важность разъяснительной работы среди населения, повышения уровня финансовой грамотности граждан, а также необходимость принятия дальнейших скоординированных мер со стороны всех заинтересованных государственных структур, общества и бизнеса для улучшения ситуации в данной сфере.

Анна Тумановская

Фото УМВД по Владимирской области