Мужчина погиб на пожаре в Вязниковском районе

Тело 61-летнего мужчины было обнаружено на месте пожара в деревне Чудиново Вязниковского района. Трагедия произошла накануне вечером. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21.32. На место незамедлительно выехали подразделения. Выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный дом. Сильное задымление наблюдалось в одной из квартир на первом этаже.

13 жильцов дома, среди которых трое детей, были эвакуированы.

— В 22.00 пожар был локализован, в 22.15 ликвидировано открытое горение, — сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.

В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество кухни на площади 15 кв. метров. Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнём при курении.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупный пожар, оставивший три семьи без крыши над головой, произошел в Кольчугино. Загорелся многоквартирный дом на улице Ульяновской. Огонь распространился на площади 400 кв. метров.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области