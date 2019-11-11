Музей-заповедник отправит в Санкт-Петербург императорский подарок

Владимиро-Суздальский музей-заповедник собирается подарить недостающий элемент к иконе Владимирской Богоматери, которая сейчас хранится в музее Санкт-Петербурга. Подарок в виде медной пластины с дарственной подписью императору и указанной датой «16 мая 1913 года» Светлана Мельникова передаст в рамках культурного форума, который пройдет в Северной столице на этой неделе. Табличка была прикреплена к иконе, которую владимирское купечество вручило Николаю II во время его визита. Подарок был приурочен к празднованию 300-летия Дома Романовых.

Какое-то время икона хранилась в Царском селе, в Александровском дворце. В годы войны ее перевезли на хранение в Башкирию. В 1946 году императорский подарок вернулся из эвакуации. Его передали музею истории религии и атеизма в Санкт-Петербурге. Но без таблички. Оказывается, её как трофей забрал один из немецких солдат. Медную пластину у себя дома обнаружил его потомок Вольфган Крюгель.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Он написал, что, разбирая личные вещи семьи, он совершенно неожиданно наткнулся на металлическую табличку, на которой имеется гравировка на русском языке. Она сейчас уже оформлена в виде презентационного подарка. Петер Штегер (представитель города побратима Эрлангена) любезно согласился привести эту табличку в музей-заповедник. Для нас это было очень интересно.

Мы стали заниматься этой темой. Депутация купечества тоже получила право преподнести подарок государю императору. После нашей переписки с сотрудниками Павловского музея выяснилось, что этим подарком была икона Владимирской Богоматери.

Она была покрыта драгоценным серебряным, вызолоченным окладом. И на этой иконе была табличка не из драгоценного металла. Это и стало началом истории – почему все так произошло.

На обратной стороне таблички имеется довоенный музейный номер. Именно он и позволил разгадать историю происхождения экспоната. В то же время на тыльной стороне иконы остались 4 отверстия от крепежа дарственной подписи. И размеры таблички 13,5 х 8,5 сантиметров совпали с разметкой.

Уже на днях эти два экспоната объединятся в один.

Подарок Владимиро-Суздальского музея-заповедника станет ответом на презент Павловского музея. Последний сейчас хранится в Историческом музее Владимира. Это блюдо, которое городские депутаты в свое время вручили Николаю II.

На форуме в Санкт-Петербурге два музея заключат договор о сотрудничестве. А это повод выпустить совместные издания, создать проекты, провести общие конференции, говорит гендиректор ВСМЗ. К слову, сам Вольфган Крюгель, который передал музею-заповеднику табличку, также приедет на форум в качестве почетного гостя.

Ранее «Призыв» сообщал, что музею-заповеднику передали конфискованный сервиз. Фарфоровый чайный набор ВСМЗ подарила Домодедовская таможня.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыва»