Мусорная свалка горит под Вязниками

Рядом с деревнями Симонцево и Поздняково Вязниковского района горит мусорная свалка. С пожаром не могут справиться уже несколько дней. В редакцию «Призыва» обратились местные жители, которые задыхаются от едкого дыма. По их словам, это уже не первый случай возгорания.

— Cделали свалку и везут весь мусор с городов, а люди этой парашей дышат. Так мало того, ещё и не следят за состоянием оборудованной территории! Свалка то и дело горит! — жалуется местный житель Александр.

Тушением полигона занимается его собственник — фирма «Экотех». Площадь тления составляет 150 квадратных метров. При этом вся свалка раскинулась на 1,2 га. По словам спасателей, сейчас на мусоросортировочной станции идет тление бытовых отходов.

Когда горят свалки, МЧС подключается в критической ситуации, например, как сейчас.

— Мы тоже контролируем данное возгорание. В субботу, 23 ноября, руководитель предприятия «Экотех» обратился к нам в МЧС за помощью о подвозе воды. И с 23-го числа там одна наша автоцистерна занимается этим. Работы до сих пор ведутся. В основном силами собственника. По нашим данным, сейчас там тушат пожар 5 человек, 1 автоцистерна предприятия, 1 мотопомпа, 1 бульдозер. Ещё 1 автоцистерна от МЧС и от муниципальной пожарной охраны, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

В фирме «Экотех» нам сообщили, что руководитель также сам лично контролирует тушение пожара. По словам сотрудников, возгорание началось ещё на прошлой неделе, в будни. Пытались своими силами потушить – не получилось.

— У нас первый раз такое ЧП здесь происходит. Сейчас главная задача – потушить пожар, а дальше будем думать, как такое больше не допустить. Мы должны вовремя увозить этот мусор на Марьинский полигон, — уверяют сотрудники компании «Экотех».

На место возгорания приезжают и главы ближайших населенных пунктов.

Никто не знает, когда этот пожар ликвидируют. Но жаловаться в природоохранную прокуратуру чиновники не спешат. Хотя сами дышат этим воздухом.

— Да, там дышать нечем. Особенно, когда ветер в нашу сторону дует, — говорит Сергей Бурханов, глава МО Сарыевское Вязниковского района. – Сегодня на планерке я озвучил этот вопрос. Там этот сортировальный пункт, насколько я знаю, уже штрафовали надзорные органы несколько лет назад. И поэтому если сейчас ему вновь выпишут штраф, что от этого изменится? Свалка так и будет гореть. Лучше эти деньги пустить на ликвидацию возгорания.

Ранее «Призыв» сообщал, что от пожаров на мусорном полигоне регулярно задыхаются жители Гусь-Хрустального района.

Татьяна Данилова

Фото группы «Вязники Подслушано» в «ВКонтакте»