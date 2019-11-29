Мусорная реформа стартует в 10 районах области

С 1 декабря мусорная реформа стартует в 10 районах Владимирской области. Первые квитанции два региональных оператора выставят уже в конце месяца. Плата за мусор выведена в отдельный тариф. Жители теперь будут платить с человека, а не с квадратного метра. Компании «Хартия» и «ЭКО-транс» уже закупили контейнеры. В зоне № 1 (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы) появится 2,5 тысячи новых ящиков. В зоне № 3 (города Гусь-Хрустальный и Муром, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы) контейнеры уже стоят, в основном бэушные. В частном секторе тоже обещают оборудовать контейнерные площадки.

Александр Байер, врио вице-губернатора:

Администрация при пуске реформы организует штаб. Количество звонков уже превышает сотню. Я думаю, что при пуске будет уже тысяча звонков.

Нужно грамотно и качественно их обработать. В этот штаб войдут не только департамент природопользования, но и департамент ЖКХ.

Безусловно, регоператор должен понимать свою ответственность и что она контролируется.

Регоператоры готовы к волне негодования со стороны жителей. Затраты на вывоз мусора вырастут сразу и у физлиц, и у юрлиц. Как «Призыв» сообщал ранее, предельные ставки утвердил департамент цен и тарифов. Регоператоры включили в тарифы расходы на покупку контейнеров, обслуживание мусоровозов, оплату штата работников и рассылку квитанций. Опасения у регоператоров и чиновников вызывают торговые предприятия и административные компании.

Многие из них еще не заключили договоры на вывоз твердых бытовых отходов.

Владимир Доровских, директор компании «Хартия»:

Мы не исключаем груды мусора на территории объектов юридических лиц. Им придется прийти к нам, заключить договор и после этого начнется работа.

Для того чтобы прийти всем, потребуется несколько недель.

Чтобы мы приступили к вывозу мусора конкретной организации, достаточно одного визита. Главное — правильно заполнить заявку.

Тормозится мусорная реформа во второй зоне, которая охватывает города Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы. Два конкурса уже проведены. По результатам последнего победа досталась владимирской компании «Биотехнологии». Но другие участники не согласились с результатами и обратились в антимонопольную службу. Решение надзорной инстанции еще не вынесено.

«Горячие» линии регоператоров по вывозу ТКО:

– ООО «Хартия»: 77-30-02, 77-30-04;

– ООО «ЭКО-транс»: 8-800-201-94-85.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»