Муромская школа вошла в сотню лучших по России

Муромская средняя школа № 3 вошла в первую сотню и стала лауреатом-победителем всероссийского смотра-конкурса «1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования». Участие в нём принимали школы, гимназии и лицеи со всей страны. В проекте, представленном на смотр — конкурс в электронном виде — были наглядно показаны все инновационные наработки и реализованные смелые решения муромской школы, пишет портал «Муром 24».

Высокая оценка деятельности стала заслуженным подарком к предстоящему юбилею школы. 6 декабря она отметит 55-летний юбилей.

Возможность получить заслуженное признание есть и у других образовательных учреждений Владимирской области. Регистрация на ежегодный смотр-конкурс «Лучшие 1000 школ — 2020» идёт полных ходом. Заявки принимаются до 28 февраля 2020 года. Ознакомиться с положением можно на официальном сайте конкурса 1000школ.рф.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире выбрали лучшего педагога. Голосование впервые проводилось среди пользователей соцсетей.

Ольга Ефремова

Фото сайта «Муром24.рф»