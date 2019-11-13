Мост в Меленковском районе откроют к концу ноября

Реконструкция моста через реку Райна на автодороге Касимов – Муром – Нижний Новгород в Меленковском районе вышла на финишную прямую. Ремонтные работы на объекте должны завершиться до конца ноября текущего года, сообщает пресс-служба «Белого дома». Стоимость контракта – более 23 млн рублей. Ремонт моста, находившегося в неудовлетворительном техническом состоянии, был начат в июне этого года. Подрядчиком выступила «Мостостроительная фирма МПФ».

— Проектом предусматривается приведение моста в нормативное техническое состояние с устройством вновь оборудованных насадок промежуточных и береговых опор, заменой 4 крайних балок пролётных строений, бетонированием накладной железобетонной плиты, устройством пешеходного тротуара и служебного прохода, – пояснил начальник ГБУ «Владупрдор» Михаил Климов.

Работы обошлись в сумму более 23 млн рублей.

К настоящему времени произведены ремонт балок пролётных строений, замена ограждения безопасности и переходных плит, укрепление конусов монолитным бетоном, устройство системы водоотвода и дренажа с очистными сооружениями.

Для организации безопасного движения пешеходов по мосту и на подходах к нему ремонтируются тротуары, а также обустраиваются новые общей длиной более 270 м. Кроме того, дополнительно установлено барьерное ограждение.

Ранее «Призыв» сообщал, что реконструкция аварийного моста в Камешково обойдется в 80 миллионов рублей.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой областной администрации