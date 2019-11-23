Моржи приглашают на массовый заплыв на Семязино

Владимирцев зовут провести воскресный день на… пляже. На водоеме Семязино местные моржи устроят массовый заплыв и таким образом впервые отметят День моржа. Как рассказали «Призыву» организаторы мероприятия, клуб «33 моржа», принять участие в заплыве смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Детям искупаться тоже можно, но в сопровождении родителей.

— Перед посещением желательно проконсультироваться с врачом, узнать, есть ли противопоказания. В идеале подготовка должна начинаться с ранней осени. Но это не значит, что неподготовленный, но здоровый человек не сможет сразу окунуться в прорубь на несколько секунд. Мы окажем ему психологическую и моральную поддержку, — уточнили организаторы.

Бывалые моржи обещают новичкам моральную поддержку.

Предварительно около 10 человек уже подтвердили свое участие, но цифра не окончательная. Всех, кто захочет присоединиться, будут ждать на остановке Коммунар в 12 часов дня. В программе: знакомство, небольшая пробежка, купание, пикник.





— Взнос для участников — термос горячего чая, плюшки-ватрушки и хорошее настроение! Будем рады как бывалым моржуинам, так и новеньким моржевичкам, — заверили организаторы.

День моржа – это неофициальное мероприятие. Хотя сам праздник учрежден 11 лет назад в честь краснокнижных животных моржей и отмечается во всем мире. В России он имеет двойной смысл, выступая еще и поводом для встречи и открытия сезона у любителей зимнего плавания.

Ранее «Призыв» сообщал, что холода не помеха и владимирским байкерам. В одном нижнем белье они проехали по городу, шокировав своим видом водителей и пешеходов.

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «33 моржа»