Морозы без снега продержатся во Владимире до четверга

Во Владимирской области установилась настоящая климатическая зима. Накануне ночью температура воздуха в регионе опустилась ниже 17 градусов. Люди давно утеплились. А вот покрывала для деревьев и растений до сих пор нет. Снег не выпал, и синоптики не обещают белый покров как минимум до середины следующей недели. Садоводы переживают. Есть мнение, что бесснежные зимы опасны для для цветов, декоративных кустарников и плодовых растений. Все хорошо знают, что снег выполняет защитную функцию. А если его нет, то что будет с садом?

Эксперты успокаивают: пока поводов для паники нет.

Растения без покрывала погибнуть могут, но только если температура опустится ниже минус 15 градусов, и морозы продержатся несколько дней кряду. Кратковременные морозы без урожая и красоты в саду вас не оставят.

— Малоснежная зима с сильным морозами очень опасна тем, что почва может промерзнуть на значительную глубину, тем самым погубив большую часть, а может быть и всю корневую систему плодовых культур , ягодных и других культур. Конечно, в первую очередь пострадают теплолюбивые, акклиматизированные растения, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков, — Но для этого морозы должны закрепится минимум на неделю. И мы говорим о температурах ниже минус 15-20 градусов.

Есть мнение, что морозы без снега куда опасней весной, когда растения оживают после зимнего сна. В конце осени холода им не так страшны. А вот попытка согреть кусты и цветы может им только навредить, говорят эксперты. Красивые розы, например, могут погибнуть не от холода, а от выпревания. Поэтому прежде, чем разводить костер или поливать растения теплой водой, прочитайте специализированную литературу. Агрономы делать этого не советуют.

Синоптики говорят, что температура воздуха пойдёт вверх уже на следующей неделе. Морозная безоблачная погода выходных дней сменится на плюс к четвергу. Будут осадки, в том числе в виде снега. Снежок при минус четырёх выпадет в первый календарный день зимы.

Ранее «Призыв» сообщал, что предстоящая зима во Владимирской области обещает стать… «вишневой». Так образно назвали ее синоптики, уточнив, что зима может стать одной из самых теплых за последнее время.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»