Молельную комнату откроют во втором роддоме

Молельная комната совсем скоро откроется во втором роддоме. Сейчас её расписывает владимирский художник-иконописец Маргарита Мищенко. После завершения работ здесь появится иконостас с лампадами, подсвечник и ёмкость для святой воды. Находится комната в отделении патологии. Прежде это помещение в 12 квадратных метров было предназначено для встречи с родственниками. Сейчас им отведено место в общем холле отделения патологии.

— Когда я узнала что, в роддоме собираются открывать молельную комнату, мне захотелось, чтобы это была не просто комната, покрашенная в один цвет, как больничная палата, а чтобы пациентки роддома чувствовали себя здесь, как будто они находятся в храме, — говорит художник Маргарита Мищенко. — Известно что, нижний ярус внутреннего убранство церквей, пачкался от прикосновений одежд молящихся, что сказывалось на состоянии фресок. В Византии сложилась традиция облицовывать эти участки стен мрамором или занавешивать их тканями. Позднее настоящие ткани были заменены нарисованным изображением «полотенец».

Молитвенную комнату окормляют священнослужители владимирского Казанского храма. Молебны будут проходить рядом с иконой Богородицы «Помощнице в родах». Этот образ медучреждению подарил патриарх Алексий II, когда приезжал во Владимир.

— К нему часто обращаются женщины, которые испытывают страх перед родами. У нас работают два психолога. Но, тем не менее, кому-то бывает ближе причастность к своей конфессии. Здесь будет стоять также подсвечник, и любая женщина сможет прийти сюда, поставить свечку, поразмышлять, помолиться, почитать какую-то духовную литературу. Это ей поможет создать благоприятный психологический настрой, — говорит Юлия Кабицина, психолог роддома №2. — Бывает, что в момент родов в здании находятся папы, которые переживают за своих женщин, они также сюда могут зайти, помолиться.

Молельная комната будет готова к концу ноября.

Особое внимание в молельной комнате уделено противопожарной безопасности. Здесь установлены датчики, и если будет сильное задымление, они сработают. За подсвечниками будут присматривать сотрудники роддома. Стоять весь молебен беременным не придется, в помещении поставят стулья. Женщины, смогут прийти сюда даже в вечерние часы. Свечи будут в наличии всегда. Роддому их пожертвовал храм.

В молельной комнате по запросу пациенток будут проходить причастие, елеопомазание, соборование. Платки на голову надевать желательно, но не обязательно, говорит психолог, главное, чтобы душа жаждала поддержки свыше. Если родители захотят крестить ребенка уже в роддоме, по согласованию со священником это также можно будет сделать.

— Это наша идея, она очень хорошо подхвачена епархией и кроме позитива в этом вопросе мы ничего другого не должны приобрести. У женщин есть желание помолиться, например, перед плановой операцией, либо если ребенок родился слабенький, — говорит главврач роддома Вера Плашкевич. – С представительницами других конфессий никогда не было проблем на эту тему – почему православная молельная комната есть, а мусульманской, например, нет. Дело в том, что женщины данного вероисповедания не так часто посещает ту же мечеть. Как правило, все свои обрядовые вещи они осуществляют дома. Но если роженицы попросят пригласить в наш роддом своего священника другой конфессии, ей в этом не откажут.

Молельная комната будет готова к концу ноября. Здесь появятся также образ Спасителя, иконы святых Николая Чудотворца, Матроны Московской, Луки Крымского. За духовной помощью сюда будут приходить не только пациенты, но и сами врачи, говорят в роддоме. К слову, здесь мечтают уже о своей часовне, для которой уже приглядели место на территории роддома, в сквере.

Ранее «Призыв» сообщал, что Министерство обороны передало Владимирской епархии полковой храм.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»