Могилу футбольного тренера осквернили вандалы

Могила известного муромского спортсмена Виталия Глазкова не дает покоя вандалам. За последние три месяца хулиганы покушались на нее уже трижды. В последний раз неизвестные разбили портрет Глазкова, повредили мяч, установленный на могильной плите, и разбросали цветы, пишет портал «Муром24». Месяцем ранее вандалы украли с могилы шарф с логотипом ФК «Муром».

Злоумышленники не установлены.

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области «Призыву» уточнили, что по факту вандализма проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Информацию о предполагаемых злоумышленниках можно сообщать в спортивный комитет Мурома.

Тренер футбольного клуба «Муром» Виталий Глазков ушёл из жизни в 2017 году. Под его началом команда завоевала титул чемпиона Владимирской области и победителя первенства России «Золотое кольцо».

Ранее «Призыв» сообщал о хулиганах, расписавших меч и плащ памятника Александру Невскому во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото сайта «Муром24»