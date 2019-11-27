Модульные надземные переходы начали возводить на «Пекинке»

Первый модульный надземный пешеходный переход во Владимире появится у поселка РТС. Ивановский подрядчик, который выполняет капремонт 11-километрового участка федеральной трассы, уже поставил лестницы. Модульным переход называется из-за скорости сборки – за 2 недели дорожники должны управиться. Ставят конструкции чуть в стороне от нынешней «зебры».

К концу декабря над «Пекинкой» вырастут 6 пешеходных переходов.

После завершения ремонта перекрестка улицы Белоконской и «Пекинки» схема движения изменилась. Временно оставили светофор для пешеходов. Начальник Упрдора «Москва – Нижний Новгород» Алексей Борисов лично пообещал, что ни один переход не уберут, пока не поставят надземные.

В Упрдоре сообщили, что 27 ноября дорожники и власти встретятся еще раз и окончательно утвердят схему движения по трассе в черте Владимира.

Как «Призыв» сообщал ранее, жители микрорайона Веризино отказались от митинга, поскольку федеральные дорожники решили сохранить перекресток с левым поворотом.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»