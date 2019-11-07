Многодетным начали выдавать субсидии на погашение ипотеки

Удостоверения личности: свой паспорт; нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей (паспорт гражданина РФ (все страницы), в случае достижения детьми заявителя возраста 14 лет).

Кредитный договор (договор займа). Предоставляется, в том числе, первоначальный и все последующие договоры в случае рефинансирования (перекредитования) целевого ипотечного жилищного кредита (займа);

Документ на недвижимость: договор купли-продажи жилого помещения либо земельного участка; либо договор участия в долевом строительстве (в случае если по состоянию на дату подачи заемщиком заявления о погашении кредита (займа) объект строительства передан участнику долевого строительства в связи завершением строительства необходимо предоставление акта приема-передачи указанного имущества); либо соглашение (договор) об уступке права по договору участия в долевом строительстве.

Рекомендуемые документы: страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя; страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования детей заявителя.

Если этих документов нет, есть перечень альтернативных, он большой, и ознакомиться с ним можно здесь.