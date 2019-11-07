Многодетным начали выдавать субсидии на погашение ипотеки

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Кому положена субсидия
Семьям, у которых после 1 января 2019 года случилось радостное событие — родился третий (четвёртый, пятый и т.д.) ребёнок, и которые имеют ипотечный кредит, положена субсидия на погашение этого кредита — 450 тысяч рублей. Как уже сообщал «Призыв», субсидии идут на погашение основного долга, а если он меньше 450 тысяч, оставшаяся часть суммы может быть направлена на погашение процентов. Постановление Правительства РФ от 07.09.2019 №1170 вступило в силу 25 сентября нынешнего года. Так что заявки от семей на получение субсидии уже принимаются. А вот как их подавать, мы сейчас расскажем.
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Сделай первый шаг
Программой субсидирования занимается государственный единый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ». Непосредственно с ним вы дела иметь не будете, но очень рекомендуем позвонить по телефону «горячей линии» этой организации. Вот номер: 8-800-775-11-22. Там вам ответят на все интересующие вопросы. Бывает, что операторы отвечают не сразу, и вам придётся прослушать минуту-другую музыкальное сопровождение. Проявите терпение, тем более что музыка приятная, а звонок – бесплатный. Мы это терпение проявили, и нам ответил консультант Андрей, дай ему бог здоровья.
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Что сказал Андрей
Для получения субсидии вам следует обратиться в ту организацию, где вы брали ипотечный кредит. Согласно постановлению Правительства РФ, участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты (займы). В этих организациях уже должны быть в курсе о том, что есть госпрограмма субсидирования. Вы говорите, что желаете воспользоваться этой программой и заполняете вот такое заявление (для просмотра снимка в полном объёме наведите на него курсор и раскройте файл). А потом подаёте в банк пакет документов, которые мы перечислим ниже.
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Документы, которые нужно предоставить
Удостоверения личности: свой паспорт; нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей (паспорт гражданина РФ (все страницы), в случае достижения детьми заявителя возраста 14 лет).
Кредитный договор (договор займа). Предоставляется, в том числе, первоначальный и все последующие договоры в случае рефинансирования (перекредитования) целевого ипотечного жилищного кредита (займа);
Документ на недвижимость: договор купли-продажи жилого помещения либо земельного участка; либо договор участия в долевом строительстве (в случае если по состоянию на дату подачи заемщиком заявления о погашении кредита (займа) объект строительства передан участнику долевого строительства в связи завершением строительства необходимо предоставление акта приема-передачи указанного имущества); либо соглашение (договор) об уступке права по договору участия в долевом строительстве.
Рекомендуемые документы: страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя; страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования детей заявителя.
Если этих документов нет, есть перечень альтернативных, он большой, и ознакомиться с ним можно здесь.
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Избавление от финансового бремени
Дальше всё происходит без вас. Та организация, где вы брали кредит, передаёт пакет документов в «Дом.РФ». Там их проверяют. Причём для этого обращаются в смежные структуры: Росреестр, загсы. Всё это может занять время. По словам консультанта Андрея, как минимум, месяц документы находятся на изучении. Если всё нормально — «Дом.РФ» сам выходит на организацию, выдавшую кредит, производит расчёт, и ваше финансовое бремя облегчается на внушительную сумму — 450 тысяч рублей. Поздравляю! Если в бумагах непорядок, опять-таки, информация поступает в кредитную организацию, и оттуда вас уведомляют, какие документы нужно приложить, заменить и т.д. Исправите, и, верю, ждёт вас удача. А если вдруг не дождалась – пишите нам в «Призыв», будем разбираться что к чему.
Николай Лившиц
Верхнее фото: kpcdn.net
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