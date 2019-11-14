Многодетные будут добиваться выплат по ипотеке через суд

Открывшаяся кампания по выплатам многодетным субсидий на погашение ипотечных кредитов может обернуться множеством судебных тяжб. Уже сейчас те, кому отказали в выплатах, создали группы в соцсетях, куда вошли сотни человек. Вместо 450 тысяч рублей, предназначенных на гашение долга, эти люди получили неутешительный ответ от «Дом.РФ», который занимается программой субсидирования. Как правило, отказ мотивируется тем, что цель кредита, взятого многодетной семьей, не соответствует той, что фигурирует в Постановлении Правительства РФ от 07.09.2019 №1170 о данной мере социальной поддержке. Люди — среди них и жители Владимирской области — с этим не согласны и собираются судиться.

«Дом.РФ» — государственный единый институт развития в жилищной сфере.

Житель города Владимира Денис Соловьёв оформил кредит в банке «ВТБ». Сумма немалая, платить — долгие годы. Поэтому новость о том, что государство решило помочь многодетным семьям, взявшим ипотеку, Денис и его родные, естественно, восприняли радостно. Программа заработала с 25 сентября нынешнего года. О механизме её реализации можно прочесть в этом материале «Призыва». Семьям предлагалось обратиться в организации, предоставившие кредиты, передать туда нужный пакет документов, и ждать, когда их долг уменьшится на 450 тысяч. Все взаимоотношения кредитных организаций с «Дом.РФ» проводятся без участия должников.

Денису ответили быстро. И коротко: отказать в удовлетворении заявления в соответствии с пунктом 10 «Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Пункт 10, в свою очередь, отсылает к пункту 7 того же документа, расписывающему условия, которые следует соблюсти должнику для получения субсидий. Одно из требований касается цели, на которую брался кредит. Она подразумевает:

приобретение по договору купли-продажи на территории Российской Федерации у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства.

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению об уступки прав требований по указанному договору в соответствии с положениями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»

В кредитном договоре, заключенном Дмитрием Соловьёвым с банком «ВТБ» целевое назначение указано – строительство и приобретение прав на предмет ипотеки. Сам предмет ипотеки тоже расписан: «Вид объекта недвижимости – квартира».

— Совершенно понятно, что мы купили жильё, а не автомобиль или тур в солнечные страны, — возмущается Дмитрий. — То есть мы израсходовали деньги строго на то, что оговаривает правительство. Почему же отказ?

Во Владимирской области представительства «Дом.РФ» нет. Связаться со столичным институтом можно только по телефону «горячей линии» 8-800-775-11-22. Наш земляк так и сделал. Но результат не порадовал. Вот часть записи беседы.

Владимирец считает, что, требуя соответствие терминов вплоть до единой буквы, сотрудники «Дом.РФ», противоречат сути закона, цель которого — стимулирование многодетных семей. Ясно же, что, составляя договора, кредитные организации не знали, да и не могли знать о том, как будет звучать ещё не рождённое Кабинетом министров постановление. Да им, по большому счёту, всё равно, кто отдаст деньги — заёмщик или государство. Первое даже выгоднее: долг большой, набегают проценты… И государству, если уж оно решило помочь, нужно проявить элементарное сознание.

— В пакете прилагаются документы на недвижимость, мало того, «Дом.РФ» запрашивает информацию в Росреестре. Все данные, подтверждающие то, что на кредитные средства было куплено именно жильё, имеются. Что ещё надо? — недоумевает Денис.

Самое смешное (хотя какой тут смех), что точно такому же заёмщику «ВТБ», у которого в кредитном договоре формулировка, аналогичная формулировке Соловьёва, субсидию одобрили. Только живёт он в Челябинске. Но документ-то его всё равно проверяли в институте «Дом.РФ». Счастливый житель Урала поделился своей радостью в группе «отказников» в ВК. Там — больше двухсот человек. Сообщения сыплются ежесекундно. Люди консультируют друг друга, выстраивают тактику дальнейших действий. Кто-то пишет президенту. Кто-то в Минфин. Кто-то в суд. Многие — сразу во все инстанции.

Совершенно очевидно, что скоро в стране в целом, и во Владимирской области в частности, будут затеяны десятки судебных тяжб «многодетные против «Дом.РФ».

«Отказники» консолидируются и во Владимирской области. Собрать точную статистику — сколько их, трудно, поскольку заявки подаются в разные банки, а те цифры не афишируют, тем более что в данном процессе они играют роль посредников. Кроме того, много заявок ещё обрабатывается, ответы не получены. Однако можно говорить, что в областном центре таких людей уже под десяток, а может, и более. На материал «Призыва», в котором мы разъясняли механизм предоставления субсидий, пришло немало откликов. Вот некоторые.

— Собрали все документы. Обратились в банк ВТБ, в котором и была взята ипотека в 2018 году на участие в долевом строительстве квартиры. Подали документы 23 октября 5 ноября, получили отказ. В отказе написано пункт 10 Положения. Что это, понять не может. И как оказалось таких семей очень много. Ждем разъяснений и в суд, — написал читатель «Призыва» Сергей.

А Никита Прокопенко, чья супруга взяла ипотечный кредит, столкнулся с другой проблемой: «Дом.РФ» субсидию одобрил, но погашение кредита не прошло, хотя с момента одобрения миновало полмесяца. Про это же сообщил читатель «Призыва» Владислав: «Сроки не соблюдаются вообще. Подали 26.09.19 г. Одобрено 21.10.19 г. и все, тишина никаких выплат, только скидывают вину друг на друга, и так у многих».

Понятно, что программа заработала недавно, могут ещё быть шероховатости, нестыковки и «узкие места». Но люди получили отказы — фактически лишились денег, сотни тысяч рублей. И списывать это на несовершенство системы они явно не будут. Результаты судебных тяжб в любом случае оставят негативный шлейф. Если Фемида признает правоту «Дом.РФ», пострадают многодетные — те самые матери-героини и отцы-герои, которых так любят славословить чиновники в дни соответствующих праздников. Если суд встанет на сторону семей, то государству ещё придётся оплатить их судебные издержки, а также материальный ущерб — ведь пока будут длиться разбирательства, многодетным по-прежнему придётся выплачивать кредит в полном объёме.

«Призыв» будет следить за развитием событий. Мы запросили информацию у крупных банков, чтобы узнать, сколько «отказников» сейчас насчитывается во Владимирской области. Не исключено, что в ближайшее время какие-то разъяснения по выплатам появятся и на федеральном уровне.

Николай Лившиц

Фото: dimitrovgrad24.ru