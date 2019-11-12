Многодетная мама стала командиром 4К

Многодетная мама — это призвание. Построить большую семью — большое искусство. О том, на что способны многодетные матери, и где они черпают свою энергию, можно говорить долго. Жительница посёлка Сновицы Суздальского района Елена Манько говорит об этом ярко, интересно и душевно. У неё с мужем четверо детей. Прекрасная мама и хозяйка, Елена активно занимается творчеством, огородом и общественной жизнью села. «Призыв» побывал в гостях у большого семейства и на целый день окунулся в уютную атмосферу, где царит любовь и забота.

Подготовили Татьяна Данилова и Петр Соколов

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